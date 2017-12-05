Конкурс на новогоднее оформление для амурских предпринимателей продлили до 17 декабря

Конкурс на лучшее новогоднее оформление амурских предприятий потребительского рынка и сферы услуг «Новогоднее настроение» продлили. Теперь у предпринимателей есть время до 17 декабря на то, чтобы прислать заявки.

Областной конкурс проводит министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства совместно с ИА «Амур.инфо» и ТК «Альфа-канал». В конкурсе можно участвовать как с внешним оформлением – фасадом здания, так и с внутренним.

Заявку на участие в нем необходимо отправить до 18:00 17 декабря. 18 декабря в 10:00 начинается интернет-голосование, которое завершится в 18:00 24 декабря.

Для участия нужно прислать 3-4 фотографии здания или внутреннего помещения, украшенного к Новому году, снятого с разных ракурсов. Снимки можно направить на электронную почту интернет-журнала Амур.Life: life@amur.info, или на почту министерства konkursvst@mail.ru.

Требования к фотографиям: размер 900 на 600 пикселей, вес не более одного мегабайта. Фотография должна быть подписана: наименование хозяйствующего субъекта, адрес, название композиции (если таковое имеется), номер контактного телефона (только для связи). Фотографии без подписи публиковаться не будут. Если на фото изображены люди, необходимо приложить к заявке согласие человека на распространения его изображения.

Победителем станут два участника, набравшие больше всего голосов. Награждение состоится 27 декабря.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства по телефону: 22-44-04, а также на сайте министерства www.vstamur.ru.