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Конкурс на новогоднее оформление для амурских предпринимателей продлили до 17 декабря

Конкурс на новогоднее оформление для амурских предпринимателей продлили до 17 декабря

Конкурс на лучшее новогоднее оформление амурских предприятий потребительского рынка и сферы услуг «Новогоднее настроение» продлили. Теперь у предпринимателей есть время до 17 декабря на то, чтобы прислать заявки.

Областной конкурс проводит министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства совместно с ИА «Амур.инфо» и ТК «Альфа-канал». В конкурсе можно участвовать как с внешним оформлением – фасадом здания, так и с внутренним.

Заявку на участие в нем необходимо отправить до 18:00 17 декабря. 18 декабря в 10:00 начинается интернет-голосование, которое завершится в 18:00 24 декабря.

Для участия нужно прислать 3-4 фотографии здания или внутреннего помещения, украшенного к Новому году, снятого с разных ракурсов. Снимки можно направить на электронную почту интернет-журнала Амур.Life: life@amur.info, или на почту министерства konkursvst@mail.ru.

Требования к фотографиям: размер 900 на 600 пикселей, вес не более одного мегабайта. Фотография должна быть подписана: наименование хозяйствующего субъекта, адрес, название композиции (если таковое имеется), номер контактного телефона (только для связи). Фотографии без подписи публиковаться не будут. Если на фото изображены люди, необходимо приложить к заявке согласие человека на распространения его изображения.

Победителем станут два участника, набравшие больше всего голосов. Награждение состоится 27 декабря.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства по телефону: 22-44-04, а также на сайте министерства www.vstamur.ru.

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#конкурсы #праздники

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