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Фестиваль «Когда мы вместе, мы сильнее» собрал в Благовещенске почти 200 участников

Фестиваль «Когда мы вместе, мы сильнее» собрал в Благовещенске почти 200 участников

В Благовещенске прошел фестиваль «Когда мы вместе, мы сильнее». В этом году на него съехались почти 200 участников. Концерт объединил людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось в 24-й раз.

В фестивале приняли участие амурчане в возрасте от 5 до 80 лет, они показали более 20 номеров. Коллективы и отдельные исполнители пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. По итогам концерта выбрали лучших в разных номинациях.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году фестиваль также проходил в Благовещенске в декабре. Тогда свои таланты показали почти 250 людей с ограниченными возможностями здоровья.

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#культура #музыка #отдых

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