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Названа основная версия неудачного пуска с Восточного

Названа основная версия неудачного пуска с Восточного
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Специалисты сделали предварительные выводы о причинах неудачи последнего пуска с космодрома Восточный. Промежуточные итоги расследования могут появиться уже на этой неделе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

Основная версия состоит в том, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия. Также они не провели предварительное совместное тестирование. Все это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту «Фрегата», торможению и взрыву.

Как сообщало Амур.инфо, последний запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 ноября. Он прошел успешно, однако в итоге космические аппараты, которые несла ракета, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть в Северной Атлантике. Ведется расследование.

На случившееся отреагировали в правительстве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал призвать виновных к ответственности и поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину представить предложения, как исправить сложившуюся в космической отрасли ситуацию.

Просмотров всего: 2762

#космодром #космос #происшествия

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    И кто же должен был скоординировать эти действия?

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    3 часа назад

    Уровень ошибки = пойти посрать и забыть снять штаны

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    боже мой, какой бардак!

  • mario

    mario
    3 часа назад

    "упал в Северную Атлантику" Североатлантический альянс напрягся...

  • Кот Василий

    Кот Василий
    3 часа назад

    mario

    "упал в Северную Атлантику" Североатлантический альянс напрягся...



    Считай, что возвернули им их барахло. Не поймали, их проблемы.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Товарищ КацУровень ошибки = пойти посрать и забыть снять штаны


    а потом делать умный вид и спихивать вину на других

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Это как с горнолыжной базой в Натальино: просто строили без чертежа, больше так не будем

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    BaskaЭто как с горнолыжной базой в Натальино: просто строили без чертежа, больше так не будем


    Будут. Детская площадка на набережной тоже без проекта.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    2 часа назад

    Baska

    Это как с горнолыжной базой в Натальино: просто строили без чертежа, больше так не будем



    Ай, яй! Как нехорошо то... На хозяина Амуринфы бочку катить. Выходит Игореша Горевой в том виновен был? Он же тогда министром этого направления был. А за него помнится тут почти все горой стояли. А оно вон чо. Надо было Горевого тогда сразу с должности снять. Да и сейчас еще не поздно судить

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Как сказал бы архиепископ Лукиан : не суди да не судим будешь

  • Рамзай

    Рамзай
    39 минут назад

    Сколько миллиардов из-за дураков утонуло? Лучше бы нянечкам и библиотекарям зарплаты повысили. Они работают целый месяц за то, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Это ненормально, в нашем государстве.

  • Рамзай

    Рамзай
    36 минут назад

    Гннать в зашей всех: сват, брат, кум. Деньги на науку повысить, за счет экономии этих зряплат. Сократить аппараты чиновников и деньги в дело. Против СССР отряд чиновников увеличился в 10 раз. А на самом деле больше, чем в 10 раз.? Долой дармоедов из власти. На тВ это уже открыто обсуждают. перед выборами есть чего на ТВ послушать. Набирайтесь ума...

  • MalySheff

    MalySheff
    2 минуты назад

    Коммуникативный про@6...

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