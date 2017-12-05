Названа основная версия неудачного пуска с Восточного
Специалисты сделали предварительные выводы о причинах неудачи последнего пуска с космодрома Восточный. Промежуточные итоги расследования могут появиться уже на этой неделе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.
Основная версия состоит в том, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия. Также они не провели предварительное совместное тестирование. Все это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту «Фрегата», торможению и взрыву.
Как сообщало Амур.инфо, последний запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 ноября. Он прошел успешно, однако в итоге космические аппараты, которые несла ракета, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть в Северной Атлантике. Ведется расследование.
На случившееся отреагировали в правительстве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал призвать виновных к ответственности и поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину представить предложения, как исправить сложившуюся в космической отрасли ситуацию.
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