Ясный морозный день: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря

Фото: demiart.ru

5 декабря в Амурской области ясно. Переменную облачность и слабый снег синоптики Амурского гидрометцентра прогнозируют только на севере области. Скорость западного, северо-западного ветра не велика – до 5 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 19-24 градуса ниже нуля, на севере до минус 30. В Благовещенске небольшая облачность. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров секунду. Уличные термометры покажут минус 18-20 градусов.

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Нина Гвоздкова