Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:54 0

Ясный морозный день: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря

Ясный морозный день: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря
Фото: demiart.ru

5 декабря в Амурской области ясно. Переменную облачность и слабый снег синоптики Амурского гидрометцентра прогнозируют только на севере области. Скорость западного, северо-западного ветра не велика – до 5 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 19-24 градуса ниже нуля, на севере до минус 30.

В Благовещенске небольшая облачность. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров секунду. Уличные термометры покажут минус 18-20 градусов.

Просмотров всего: 258

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Гидрометеослужба Приамурья отмечает 140-летие
Общество

Днем до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря
Общество

Небольшая облачность: прогноз погоды в Амурской области на 4 декабря
Общество 2

Начало декабря принесло в Приамурье очередные морозы