МОК определил критерии допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе. Подача индивидуальной заявки станет главным условием допуска. Кроме того, олимпийцы должны будут доказать, что не были непосредственно вовлечены каким-либо образом в процесс употребления допинга.

Одним из ключевых критериев допуска на Олимпиаду-2018 станет отсутствие имени спортсмена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Эту информацию в ноябре получило Всемирное антидопинговое агентство.