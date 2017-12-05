МОК определил критерии допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018
Условия, на которых Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, публикуют иностранные СМИ. Об этом со ссылкой на Inside the Games сообщает «Газета.Ru».
Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе. Подача индивидуальной заявки станет главным условием допуска. Кроме того, олимпийцы должны будут доказать, что не были непосредственно вовлечены каким-либо образом в процесс употребления допинга.
Одним из ключевых критериев допуска на Олимпиаду-2018 станет отсутствие имени спортсмена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Эту информацию в ноябре получило Всемирное антидопинговое агентство.
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