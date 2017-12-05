Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость
сегодня, 08:03 2

МОК определил критерии допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018

Условия, на которых Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, публикуют иностранные СМИ. Об этом со ссылкой на Inside the Games сообщает «Газета.Ru».

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе. Подача индивидуальной заявки станет главным условием допуска. Кроме того, олимпийцы должны будут доказать, что не были непосредственно вовлечены каким-либо образом в процесс употребления допинга.

Одним из ключевых критериев допуска на Олимпиаду-2018 станет отсутствие имени спортсмена в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Эту информацию в ноябре получило Всемирное антидопинговое агентство.

Просмотров всего: 159

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    27 минут назад

    бойкот политическим играм

  • Kats

    Kats
    2 минуты назад

    Поддерживаю!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 4

Многократный чемпион мира по тайскому боксу приедет в Приамурье

Спорт 2

В Тынде заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал»
Спорт 21

Определились соперники россиян на групповом этапе футбольного ЧМ-2018
Спорт 1

Кубок Благовещенска по вольной борьбе собрал участников из восьми регионов (фото)