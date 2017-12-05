Минобороны впервые с 2010 года раскрыло данные о потерях военнослужащих

Публиковать данные о погибших Вооруженные силы России прекратили еще в 2010 году. Информация появилась в октябре, когда ведомство опубликовало извещение о проведении конкурса. Статистика содержится в конкурсной документации в дополнительных сведениях по страховым случаям. В документе указано, что в 2012 году умерли 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 году – 596, в 2014 – 790, в 2015 – 626 человек.

Публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих Министерство обороны перестало с 2010 года.

«Увеличения расходов, связанных с выплатой страховки военнослужащим и лицам, призванным на военные сборы, в бюджете Минобороны России не предусмотрено. Сумма, выделяемая на эти цели, на протяжении нескольких лет остается практически неизменной, а ее размер преимущественно обусловлен инфляционными процессами», – говорится в комментарии ведомства.

Количество страховых случаев за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, отметили в Минобороны. Больше 80 % страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне расположения воинских частей, и зачастую они квалифицируются как бытовые травмы и несчастные случаи.

Локальный пик смертности в армии пришелся на 2014 год – 790 человек против 593 в 2013 году и 626 – в 2015-м. Тогда минобороны Украины обвинило Россию, что в середине августа-начале сентября на Украину вторглись российские войска в количестве восьми батальонов, которые сорвали украинские планы по окружению и штурму Луганска и Донецка. Эти обвинения Минобороны России неоднократно отвергало. Если они соответствуют действительности, говорит бывший офицер Минобороны и автор ряда статей о локальных конфликтах с участием Российской армии Антон Лавров, то потери российской армии в этой операции были примерно того же уровня, что и во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Тогда погиб 71 военнослужащий.

Источник в Минобороны сообщил, что цифра получивших страховку из-за смерти застрахованного каждый год включает в себя также определенное количество застрахованных в предыдущем году, поэтому данные этой таблицы не стоит воспринимать как число погибших военнослужащих в этом году. Получить оперативный комментарий «Согаза» изданию не удалось.