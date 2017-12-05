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сегодня, 10:59 1

Панорамный фейерверк под музыку ждет горожан на Новый год

Панорамный фейерверк под музыку ждет горожан на Новый год
Фото: 1ZOOM.RU

854 залпа прогремит за несколько часов до наступления Нового года над главной площадью Благовещенска. Организаторы обещают настоящее шоу под музыкально-световое сопровождение.

Итоги аукциона на запуск новогоднего фейерверка подвели 4 декабря. К участию заявилась только одна организация, с ней и заключат договор. По закону это должно произойти на 11 день после подведения итогов. До официального подписания бумаг в Городском доме культуры не называют победителя и сумму, которую придется выложить за фейерверк под музыкально-световое шоу.

Известно, что залпы над площадью Ленина прогремят в 8 часов вечера. Из более 850 световых выстрелов свыше 30 будут с панорамным обзором, то есть развернутся практически на все небо. Разноцветные огни будут разноуровневыми – они взметнутся на высоту от 25 до 200 метров.

Для усиления эффекта залпы будут проходить под музыкально-световое сопровождение. Для этого на сценическом комплексе площади установят специальное оборудование. Музыкальную композицию составят из нескольких песен. Они уже подобраны и отданы на согласование, рассказал и.о. директора ГДК Владимир Блехарский.

По словам и.о. директора, в этот раз не должна повториться прошлогодняя ситуация, когда Городской дом культуры оказался недоволен новогодним фейерверком. И даже добивался включить ответственную за это фирму «Салюты Амура» в список недобросовестных. Правда, безуспешно.

«В этом году мы подстраховались, доработали техническую документацию, чтобы не было у подрядчика лазеек. То есть требования немного другие, поэтому должно быть все хорошо. Могу единственное сказать: подрядчик достойный, фейерверк будет очень хороший, в этом мы уверены на 100 процентов», – добавил Владимир Блехарский.

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#жизнь #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    57 минут назад

    Лучше бы дороги асфальтировали.

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