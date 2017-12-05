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сегодня, 09:11 3

«Огоджинская угольная компания» помогла в строительстве переправы на Селемдже

«Огоджинская угольная компания» помогла в строительстве переправы на Селемдже
Фото: ysia.ru

Первой в этом сезоне в Амурской области заработала ледовая переправа на реке Селемдже, связав два поселка – Коболдо и Огоджу. Впервые переправа была построена за счет средств частного инвестора.

Деньги выделила «Огоджинская угольная компания». Предприятие перечислило 720 000 рублей на обустройство зимней переправы в рамках сотрудничества с администрацией Селемджинского района.

По словам технического директора компании Алексея Александрова, компания и дальше планирует оказывать социально-экономическую поддержку Селемджинскому району. В этом районе компания реализует крупный проект по освоению Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • art951

    art951
    3 часа назад

    почти за 1 млн. переправу построили, серьезно?

  • White Wolf

    White Wolf
    2 часа назад

    А чего его осваивать-то , Огоджинское месторождение! На нём добыча идёт лет уж 50!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    art951

    почти за 1 млн. переправу построили, серьезно?



    Деньги перечислили, а достался ли этот миллион трактористу в рваной телогрейке, который переправу чистил, неизвестно)))

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