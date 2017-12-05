«Огоджинская угольная компания» помогла в строительстве переправы на Селемдже

Фото: ysia.ru

Первой в этом сезоне в Амурской области заработала ледовая переправа на реке Селемдже, связав два поселка – Коболдо и Огоджу. Впервые переправа была построена за счет средств частного инвестора.

Деньги выделила «Огоджинская угольная компания». Предприятие перечислило 720 000 рублей на обустройство зимней переправы в рамках сотрудничества с администрацией Селемджинского района. По словам технического директора компании Алексея Александрова, компания и дальше планирует оказывать социально-экономическую поддержку Селемджинскому району. В этом районе компания реализует крупный проект по освоению Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения.

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#финансы #экономика

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Анастасия Болотина