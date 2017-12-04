Депутаты ЛДПР в Белогорске не стали рассказывать, сколько заплатили налогов

1 декабря истек рекомендованный срок обнародования депутатами-предпринимателями горсовета Белогорска сведений о налогах, страховых и пенсионных отчислениях от ведения бизнеса. Раскрыть отчетность предложил в октябре глава Белогорска Станислав Мелюков.

«(…) у меня предложение к депутатам-предпринимателям – в добровольном порядке до 1 декабря 2017 года показать свои налоговые отчисления за 2016 год, а до 1 апреля 2018 года – обнародовать свои налоги за 2017 год. Тогда у администрации города и его жителей будет полное понимание того, насколько ваши запросы соответствуют тому вкладу, который вы вносите в экономику города», – говорил тогда Станислав Мелюков.

Предложение главы Белогорска депутаты поддержали большинством. Сведения к назначенному сроку раскрыли все представители фракций партии «Единая Россия» и КПРФ.

Представители бизнеса есть в трех фракциях горсовета. В процентном соотношении от численного состава фракций их больше всего в ЛДПР – 60 %. Однако бизнесмены-депутаты от этой партии в полном составе инициативу проигнорировали, сообщает пресс-служба главы Белогорска. Отмечается, что причины этого пока неизвестны.