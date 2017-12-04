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4 декабря 2017, 23:45 5

Депутаты ЛДПР в Белогорске не стали рассказывать, сколько заплатили налогов

1 декабря истек рекомендованный срок обнародования депутатами-предпринимателями горсовета Белогорска сведений о налогах, страховых и пенсионных отчислениях от ведения бизнеса. Раскрыть отчетность предложил в октябре глава Белогорска Станислав Мелюков.

«(…) у меня предложение к депутатам-предпринимателям – в добровольном порядке до 1 декабря 2017 года показать свои налоговые отчисления за 2016 год, а до 1 апреля 2018 года – обнародовать свои налоги за 2017 год. Тогда у администрации города и его жителей будет полное понимание того, насколько ваши запросы соответствуют тому вкладу, который вы вносите в экономику города», – говорил тогда Станислав Мелюков.

Предложение главы Белогорска депутаты поддержали большинством. Сведения к назначенному сроку раскрыли все представители фракций партии «Единая Россия» и КПРФ.

Представители бизнеса есть в трех фракциях горсовета. В процентном соотношении от численного состава фракций их больше всего в ЛДПР – 60 %. Однако бизнесмены-депутаты от этой партии в полном составе инициативу проигнорировали, сообщает пресс-служба главы Белогорска. Отмечается, что причины этого пока неизвестны.

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#Белогорск #городская власть #налоги

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    30 минут назад

    ого! 23:45. не спится редакторам. лдпр или полнолуние мешает?

  • Братеев

    Братеев
    28 минут назад

    декларации о доходах подаются в апреле

  • Братеев

    Братеев
    27 минут назад

    мелюков местный остап бендер

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    С утра начнётся... )))

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    12 минут назад

    Телеведущий Соловьев несколько раз спросил Жириновского В.В. Вот вы идёте на выборы какой то раз по счёту, зачем вы сейчас идёте , что бы победить? Скажите честно с какой душой и главное зачем вы идёте на выборы, прямо сейчас на весь бывший Советский Союз. Два раза его спросил, два раза он его игнорировал вопрос, Гнал, что то про Турцию и бывший Русский город Верный, Владимир Вольфович заюлил. Статист и не более.

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