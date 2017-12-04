Благовещенский школьник мог пойти на суицид из-за проблем с полицией

Корреспонденту «Альфа-канала» стали известны возможные причины ухода из жизни учащегося гимназии № 25 Благовещенска (ранее сообщалось о школе № 25). Среди них – проблемы с полицией и неразделенная любовь. Истинную причину случившегося установят следователи.

Как сообщало Амур.инфо, 2 декабря стало известно, что в областном центре совершил суицид 15-летний школьник. В СУ СКР по Амурской области при этом от комментариев по поводу ЧП воздержались.

Известно, что покончивший с собой юноша учился в девятом классе 25-й гимназии. По неофициальной информации, у него могли быть проблемы с правоохранительными органами. Якобы за плохое поведение парня обещали перевести в спецшколу поселка Юхта. На это указывают последняя запись подростка на страничке в «ВКонтакте» и рассказы сверстников.

«Он сильно избил мальчика, и ему, вроде бы, дали срок. Он не хотел и *** (назван способ суицида – Прим. ред.). Вроде бы из-за этого», – отмечают они.

«Он был веселый, у него столько друзей было. Они все время… короче, брат за брата», – сказали другие подростки, также подтвердив, что юноша участвовал в избиении.

«Мы узнали, что он мальчика избил. Там что-то с черепом, он ослеп. И из-за этого его друзья подкалывали: вот, зачем ты это сделал», – поведали юные собеседники.

Друзья характеризуют подростка с хорошей стороны. Говорят – парень любил проводить время с друзьями и родными, был веселым, добрым и отзывчивым. Занимался спортом, играл в футбол.

«Он спокойный был, но у него такая компания была – дрались все время с кем-то. Конфликтные ребята. Лучше с ними не связываться было. Ну а так ничего такого о нем не слышала. Спокойный мальчик», – поведала еще одна учащаяся.

По другим сведениям, подросток расстался со своей девушкой. Еще раньше у себя на странице в соцсети он публиковал суицидальные картинки. Что действительно довело школьника до последнего шага, предстоит выяснить.