Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в неудаче Восточного
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал призвать к ответственности виновных в том, что последний запуск ракеты с космодрома Восточный обернулся неудачей. Он поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину представить предложения, как исправить сложившуюся в отрасли ситуацию, сообщает ТАСС.
«Мы такие издержки не можем нести. Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы космической отрасли», – отметил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что «никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем».
Премьер также раскритиковал чиновников, раньше времени отчитавшихся об успешном запуске с космодрома Восточный. «Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо», – заметил Медведев.
Как сообщало Амур.инфо, 28 ноября с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Старт прошел успешно, однако в итоге пуск постигла неудача – все космические аппараты, которые несла ракета, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть. Сейчас инцидент расследует специальная комиссия.
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