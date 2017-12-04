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4 декабря 2017, 22:15 9

Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в неудаче Восточного

Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в неудаче Восточного
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал призвать к ответственности виновных в том, что последний запуск ракеты с космодрома Восточный обернулся неудачей. Он поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину представить предложения, как исправить сложившуюся в отрасли ситуацию, сообщает ТАСС.

«Мы такие издержки не можем нести. Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы космической отрасли», – отметил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что «никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем».

Премьер также раскритиковал чиновников, раньше времени отчитавшихся об успешном запуске с космодрома Восточный. «Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо», – заметил Медведев.

Как сообщало Амур.инфо, 28 ноября с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Старт прошел успешно, однако в итоге пуск постигла неудача – все космические аппараты, которые несла ракета, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть. Сейчас инцидент расследует специальная комиссия.

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#космодром #происшествия #российская власть

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Интересно, рогозин, ещё не достаточно себя бескредитировал? С начало с миллиардными хищениями и сдачей объектов не в срок, плюс первый отложенный пуск, и неудавшийся второй.. он же курирует это все, только слепой не видит очевидного...

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    А кто будет мухлевать, того будем бить по морде по наглой хитрой морде (с)

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    То есть, Рогозина он наказывать не собирается?

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



    Премьер также раскритиковал чиновников, раньше времени отчитавшихся об успешном запуске с космодрома Восточный. «Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо», – заметил Медведев.



    Димон, не напрягайся, просто все обрадовались, что она улетела ... просто улетела. Вот и стали на перебой публиковать поздравления друг другу.

    А виновных как всегда не будет ... потому что на Трампа/Обаму переводить стрелки в этой ситуации глупо.

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Maikl

    Интересно, рогозин, ещё не достаточно себя бескредитировал? С начало с миллиардными хищениями и сдачей объектов не в срок, плюс первый отложенный пуск, и неудавшийся второй.. он же курирует это все, только слепой не видит очевидного...



    Они своих в беде не бросают ... и всегда поддерживают финансово, но за счет налогоплательщиков.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    То есть, Рогозина он наказывать не собирается?



    А разве он виноват? По анонсу новости если судить, то виноват

    какой-то Восточный. Что это или кто такой неудачник?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    виноват Лукиан

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Братеев

    виноват Лукиан



    А мужики-то не знают ......

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    И ножкой постучал, и пальчиком пригрозил. Млин так страшно прям.

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