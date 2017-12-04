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4 декабря 2017, 21:46 7

Скончался руководитель проекта «Историческая память Приамурья» Сергей Орлов

Скончался руководитель проекта «Историческая память Приамурья» Сергей Орлов

4 декабря в Москве ушел из жизни Сергей Орлов. Его не стало после продолжительной болезни. Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердила зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко.

«Я в течение многих лет знаю Сергея Михайловича по работе и в законодательном собрании, и в правительстве. Конечно, терять таких надежных, настоящих людей очень тяжело, не только для близких, но и для окружающих. Сергей Михайлович обладал энциклопедическими знаниями в области военной истории, да и истории нашего государства. Он настоящий патриот своей малой Родины и России», – сказала Ольга Лысенко.

Сергей Орлов – член общественной палаты Амурской области, руководитель исторического проекта «Историческая память Приамурья». Благодаря нему в области удалось перезахоронить останки многих русских воинов, павших в Русско-японской войне.

Свои соболезнования родным, близким и соратникам Сергея Орлова принес также губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Трудно поверить, что оборвалась жизнь у такого энергичного, доброжелательного, полного идей и оптимизма человека. Человека, который посвятил себя служению Родине в рядах вооруженных сил, а уйдя в запас – общественно-политической работе. Человека, который так много сделал для установления имен воинов, погибших во время русско-японской войны и Второй мировой войны на территории Китая, и увековечивания их памяти», – сказал Александр Козлов.

Он отметил, что для Приамурья безвременный уход Сергея Михайловича стал невосполнимой утратой.

«Приложим все усилия для продолжения дела, которому Сергей Михайлович посвятил последние годы жизни. Вечная память», – подчеркнул глава региона.

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#жизнь #память

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Play-off

    Play-off
    2 часа назад

    Глубокие соболезнования семье, очень рано ушел...

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    2 часа назад

    Безумно страшно терять людей, а тем более тех, кого знаешь лично. Потрясающе широкой и доброй души человек был. Соболезнования семье.

  • Абра

    Абра
    2 часа назад

    Знала лично, ошарашена. Соболезную!

  • Ярошенко

    Ярошенко
    2 часа назад

    Сергей Михайлович, как же так?!... Мы вчера с Вами долго разговаривали по телефону. Вы нашли могилу моего деда, который считался без вести пропавшим с августа 1944 года. Светлая, светлая Вам память, дорогой человек...

  • Тодд

    Тодд
    1 час назад

    Ну, почему так жизнь не справедлива. Почему, так рано уходят лучшие. Просто не вериться.

    Столько еще не сделано. Как же мы без тебя, твоих знаний. Твоей энергии.

    Сергей Михайлович, ты был настоящим другом. Твой проект был самый лучший в Амурской области.

    Мы останемся в проекте. Свое маленькое дело в этом огромном проекте мы продолжим. И это будет лучшая память о тебе.

    Соболезную семье.

  • Археолог

    Археолог
    1 час назад

    Как так? Почему? Только сегодня учавствую в мероприятии которое Вы организовывали, даже находясь в больнице. Как так, ведь мы все строили совместные планы? Пусть земля Вам будет пухом, Сергей Михайлович.

  • Folks

    Folks
    1 час назад

    Мы же недавно с тобой встречались, обсуждали сделанное и травили байки. Поверить в это не могу.

    Земля путь будет пухом

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