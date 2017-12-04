Скончался руководитель проекта «Историческая память Приамурья» Сергей Орлов

4 декабря в Москве ушел из жизни Сергей Орлов. Его не стало после продолжительной болезни. Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердила зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко.

«Я в течение многих лет знаю Сергея Михайловича по работе и в законодательном собрании, и в правительстве. Конечно, терять таких надежных, настоящих людей очень тяжело, не только для близких, но и для окружающих. Сергей Михайлович обладал энциклопедическими знаниями в области военной истории, да и истории нашего государства. Он настоящий патриот своей малой Родины и России», – сказала Ольга Лысенко.

Сергей Орлов – член общественной палаты Амурской области, руководитель исторического проекта «Историческая память Приамурья». Благодаря нему в области удалось перезахоронить останки многих русских воинов, павших в Русско-японской войне.

Свои соболезнования родным, близким и соратникам Сергея Орлова принес также губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Трудно поверить, что оборвалась жизнь у такого энергичного, доброжелательного, полного идей и оптимизма человека. Человека, который посвятил себя служению Родине в рядах вооруженных сил, а уйдя в запас – общественно-политической работе. Человека, который так много сделал для установления имен воинов, погибших во время русско-японской войны и Второй мировой войны на территории Китая, и увековечивания их памяти», – сказал Александр Козлов.

Он отметил, что для Приамурья безвременный уход Сергея Михайловича стал невосполнимой утратой.

«Приложим все усилия для продолжения дела, которому Сергей Михайлович посвятил последние годы жизни. Вечная память», – подчеркнул глава региона.