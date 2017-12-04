Еще два фрагмента ракеты, запущенной с Восточного, нашли в Якутии

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

4 декабря на территории Алданского района Якутии были обнаружены два фрагмента головного обтекателя ракеты, запущенной с космодрома Восточный. Один фрагмент уже вывезен с места обнаружения, а до второго добраться пока не удалось, сообщил старший госинспектор Алданского комитета охраны природы Петр Иванов.

«Вторая часть расположена в 2 километрах 600 метрах от последнего маленького фрагмента. Отобраны пробы снежного покрова под фрагментом и в пяти метрах от фрагмента обтекателя. 5 декабря запланированы мероприятия по вывозу второго фрагмента с участием ФБУ "Авиалесоохраны" с вырубкой леса под площадку для приземления вертолета. Также будут продолжены поисковые мероприятия оставшихся частей. Судя по найденным фрагментам, обтекатель развалился на очень мелкие частицы», – цитирует Петра Иванова пресс-служба министерства охраны природы Якутии.

Как сообщало Амур.инфо, ракета с космодрома Восточный была запущена 28 ноября. Сам старт оказался успешным, однако все космические аппараты, которые она несла, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть. Сейчас инцидент расследует специальная комиссия.

Ранее в Якутии обнаружили четыре других фрагмента ракеты. Четыре ее фрагмента были найдены и в Тындинском районе Приамурья.