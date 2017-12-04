Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
4 декабря 2017, 20:37 1

Еще два фрагмента ракеты, запущенной с Восточного, нашли в Якутии

Еще два фрагмента ракеты, запущенной с Восточного, нашли в Якутии
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

4 декабря на территории Алданского района Якутии были обнаружены два фрагмента головного обтекателя ракеты, запущенной с космодрома Восточный. Один фрагмент уже вывезен с места обнаружения, а до второго добраться пока не удалось, сообщил старший госинспектор Алданского комитета охраны природы Петр Иванов.

«Вторая часть расположена в 2 километрах 600 метрах от последнего маленького фрагмента. Отобраны пробы снежного покрова под фрагментом и в пяти метрах от фрагмента обтекателя. 5 декабря запланированы мероприятия по вывозу второго фрагмента с участием ФБУ "Авиалесоохраны" с вырубкой леса под площадку для приземления вертолета. Также будут продолжены поисковые мероприятия оставшихся частей. Судя по найденным фрагментам, обтекатель развалился на очень мелкие частицы», – цитирует Петра Иванова пресс-служба министерства охраны природы Якутии.

Как сообщало Амур.инфо, ракета с космодрома Восточный была запущена 28 ноября. Сам старт оказался успешным, однако все космические аппараты, которые она несла, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть. Сейчас инцидент расследует специальная комиссия.

Ранее в Якутии обнаружили четыре других фрагмента ракеты. Четыре ее фрагмента были найдены и в Тындинском районе Приамурья.

Просмотров всего: 356

#космодром

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Ура, две части нашли, добавить к четырем которые нашли в прошлый раз. Осталось найти спутники, собрать все пазлы склеить клеем и снова запустить в космос.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 8

Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в неудаче Восточного
Общество

Долги по зарплате в Приамурье за месяц сократились двукратно
Общество 8

Ракета упала, потому что в ней был медведь: версия «Прожекторперисхилтон»
Власть 17

За компании, которые будут строить вторую очередь Восточного, поручился президент Татарстана