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4декабря
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В Райчихинске полицейские нашли пропавшего мальчика

В Райчихинске полицейские нашли пропавшего мальчика
Фото: vm.ru

В Райчихинске полицейские искали мальчика, который ушел из дома и не вернулся. В итоге ребенок был найден в подъезде одного из домов города. Что произошло в семье, предстоит установить.

Так, в полицию Райчихинска обратились обеспокоенные родители. Они сообщили, что исчез их несовершеннолетний сын, 2008 года рождения. Школьник ушел из дома и пропал.

Незамедлительно были организованы поиски мальчика. В итоге его нашли сотрудники уголовного розыска в одном из домов Райчихинска – ребенок находился в подъезде. Юного амурчанина доставили в дежурную часть полиции, где с ним провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Отмечается, что родители школьника будут привлечены к административной ответственности – за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства инцидента.

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#дети #происшествия #Райчихинск

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