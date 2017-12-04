Долги по зарплате в Приамурье за месяц сократились двукратно

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В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам задолженности по зарплате. В частности, было озвучено, что за месяц долги по зарплате в регионе сократились более чем в два раза.

Основная часть задолженности по зарплате в Приамурье – по-прежнему долги подрядчиков Роскосмоса. На протяжении нескольких месяцев этот вопрос выносился на обсуждение, письма о проблеме направлялись в Роскосмос, Минобороны России и генпрокуратуру. В результате большая часть долгов перед работниками космодрома Восточный была погашена.

За прошедшую неделю долги по зарплате перед ними сократились на 102,4 миллиона рублей. На начало ноября 2017 года эта задолженность составляла более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Сократилась задолженность и в АО «19 ЦАРЗ». «Вместе с Александром Георгиевичем Суворовым, сенатором от Амурской области, в прошлый понедельник мы встречались с курирующим замминистра обороны по вопросам "19 ЦАРЗ". Рассматривали проблему задолженности по заработной плате, "19 ЦАРЗ" из Минобороны уходит в госкорпорацию "Ростех", намечен план дальнейшего диалога с "Ростехом"», – рассказал на заседании рабочей группы глава области Александр Козлов.

По информации управления занятости населения Амурской области, задолженность по заработной плате на 4 декабря в организациях, действующих в Приамурье, составила 87,7 миллиона рублей перед двумя тысячами работников.