В Тамбовский район завезли 63 красно-пестрые нетели

Фото управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области

В хозяйство «Приамурье» в Тамбовском районе спецтранспортом прибыли 63 племенные нетели красно-пестрой породы. Это последняя в 2017 году партия породистых животных из Красноярского края, которую ждали здесь.

В ближайшее время сельхозпредприятие планирует закупить еще 30 нетелей из амурского племенного репродуктора АО «Луч». Всего же с начала 2017 года в хозяйство завезли 372 племенных животных.

Как сообщало Амур.инфо, скот в хозяйство «Приамурье» завозят в связи с открытием здесь коровника на 490 голов. Его было решено «заселить» племенными животными красно-пестрой породы. Ранее в хозяйстве разводили черно-пестрых коров, сообщает управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области.

«Красно-пестрые коровы почти не уступают "черным" по продуктивности, но при этом более устойчивы к различным заболеваниям и легче адаптируются, – говорит начальник управления Сергей Самохвалов. – Сейчас новоприбывшие нетели находятся на карантине. В пути они провели пять суток, дорогу и разгрузку, которую специалистам пришлось вести ночью, перенесли хорошо. Животных уже осмотрели специалисты. Нетели здоровы и отлично себя чувствуют».

За счет этого скота сельхозпредприятие планирует значительно увеличить объемы производства, а также улучшить породные качества уже имеющихся животных. Всего в «Приамурье» на сегодняшний день содержится около тысячи коров двух пород.

Также отмечается, что в хозяйстве «МиС Агро» Серышевского района начали телиться нетели голштинской черно-пестрой породы, недавно завезенные сюда из Иркутской области. По словам генерального директора этого предприятия Анатолия Самозванцева, процесс проходит нормально, все телята здоровы, их матери чувствуют себя хорошо. Благополучно отелившихся животных переводят в основное стадо. В этом году предприятие, специализирующееся на голштинской породе, закупило 200 племенных животных для улучшения «кровей».