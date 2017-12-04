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В Благовещенске нашли подозрительный пакет и вызвали полицию

В Благовещенске нашли подозрительный пакет и вызвали полицию
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

4 декабря в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились обеспокоенные жители Благовещенска. Они сообщили, что видели скопление полицейских машин в районе дома № 155 по улице Горького. Как оказалось, причиной стал подозрительный пакет.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству рассказали, что кто-то из бдительных граждан заметил бесхозный пакет и вызвал полицейских. Стражи порядка прибыли на место и выяснили, что найденный предмет никакой опасности не представляет.

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#происшествия

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