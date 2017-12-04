Александр Козлов назвал дочь Алисой

Алиса Александровна – губернатор рассказал, как назвал свою дочь. Имя он опубликовал в своем профиле в Инстаграме и сообщил, что в его ленте в соцсети сейчас будет много публикаций о ребенке.

«Всем огромное спасибо за поздравления!!! Уж извините, но дочери в моей ленте теперь будет много... это же #счастье», – написал губернатор в своем аккаунте.

Дочь у главы Приамурья родилась 2 декабря. Радостной новостью Александр Козлов тогда тоже поделился со своими подписчиками в социальной сети. Молодой отец сообщил, что вес ребенка – 4 килограмма, рост – 56 сантиметров.

Дочь губернатор Амурской области увидел в первый же день и сразу сказал: «Нос мой». Александр Козлов признался, что чувствовал «ответственность, волнение и гордость».

В семье губернатора это первый ребенок. С 28 марта 2015 года Александр Козлов женат на Анне Логиновой.