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сегодня, 18:03 10

Александр Козлов назвал дочь Алисой

Александр Козлов назвал дочь Алисой

Алиса Александровна – губернатор рассказал, как назвал свою дочь. Имя он опубликовал в своем профиле в Инстаграме и сообщил, что в его ленте в соцсети сейчас будет много публикаций о ребенке.

«Всем огромное спасибо за поздравления!!! Уж извините, но дочери в моей ленте теперь будет много... это же #счастье», – написал губернатор в своем аккаунте.

Дочь у главы Приамурья родилась 2 декабря. Радостной новостью Александр Козлов тогда тоже поделился со своими подписчиками в социальной сети. Молодой отец сообщил, что вес ребенка – 4 килограмма, рост – 56 сантиметров.

Дочь губернатор Амурской области увидел в первый же день и сразу сказал: «Нос мой». Александр Козлов признался, что чувствовал «ответственность, волнение и гордость».

В семье губернатора это первый ребенок. С 28 марта 2015 года Александр Козлов женат на Анне Логиновой.

Просмотров всего: 868

#губернатор

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • маджара

    маджара
    2 часа назад

    Алиса в "Стране чудес"

  • Кулема

    Кулема
    1 час назад

    Простите,но Анна Александровна звучит круче!!!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    чувство исполненного долго-а теперь наследник нужен

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    маджара

    Алиса в "Стране чудес"



    А вот нифига

    Стопудово это Алиса из мультика Тайна третьей планеты ...Амурская область космическая и тому подобный ассоциативный ряд

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    да хоть Дездемоной пускай назовут, их дочь, им она потом спасибо за имя скажет. Обычно все недовольны своим именем.Вот на счет фамилии, я бы подумала, ну понятно мужик и все такое. Но ребенок с не очень звучной фамилией- это труба. Жаль , что родители о детях вообще не думают.

  • Соната

    Соната
    30 минут назад

    в честь прабабушки назвали)

  • Большевик

    Большевик
    27 минут назад

    В Благовещенске Алиса родилась?

  • Соната

    Соната
    25 минут назад

    Большевик

    В Благовещенске Алиса родилась?



    Да, в стране чудес)

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    А новость об используемых памперсах будет?

  • Соната

    Соната
    21 минута назад

    Будет

    И о вскармливании, и режущихся зубках

    Главное, не сглазить Алису Александровну. Тьфууу на нее

    Расти большой и здоровой

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