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Пассажиропоток в Благовещенском аэропорту вырос на четверть

Пассажиропоток в Благовещенском аэропорту вырос на четверть

За 11 месяцев 2017 года услугами Благовещенского аэропорта воспользовались в общей сложности 372 618 пассажиров. Рост составил 26 % в сравнении с январем-ноябрем 2016 года. Пассажиропоток вырос и на внутренних, и на международных линиях.

За 11 месяцев на внутренних воздушных линиях было обслужено 319 289 пассажиров – 124,5 % по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Рост обусловлен увеличением количества рейсов в летнем расписании. Несмотря на возникшую ситуацию с полетами авиакомпании «ВИМ-Авиа», наибольший рост авиапассажиров на внутренних авиалиниях зафиксирован на московском направлении (плюс 17 349 человек).

Рост пассажиропотока на международных направлениях вызван спросом российских туристов на отдых в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Южная Корея, Китай, Таиланд) – увеличение составило на 35,9 %, или 53 329 пассажиров.

Общее количество взлетов-посадок составило 2 589 взлетно-посадочных операций, что на 16,8 % выше аналогичного показателя 2016 года. На внутренних регулярных авиарейсах увеличение взлет-посадок составило 24,5 %.

Объемы обработанных аэропортом груза и почты за январь-ноябрь 2017 года составили 4 034,9 тонны – выше аналогичного показателя прошлого года на 39,8 %, сообщает областное министерство транспорта.

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#транспорт

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