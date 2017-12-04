Часть урожая сои в Приамурье оказалась небезопасной

Амурское управление Россельхознадзора исследует качество сои. Специалисты проверяют урожай на токсины, пестициды, тяжелые металлы и ГМО. Проверка 11 тысяч тонн бобовых уже проведена. Часть собранной сои оказалась небезопасной.

Проверка сои начинается сразу после сбора урожая. Специалисты уже объехали 20 хозяйств. Сотрудники Россельхознадзора отправляют пробы на исследование в референтный центр.

«Специалисты анализируют пробу на токсины, пестициды, тяжёлые металлы и на показатели ГМО. Если выявляются превышения по показателям безопасности, то предприятию даётся предписание об устранении нарушений», – сказал государственный инспектор Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Константин Ищук.

Сою исследуют в двух лабораториях. Одна из них – химико-токсикологическая. Специальный прибор – хромотограф – помогает проанализировать состав сои и выявить небезопасные элементы с точностью до нанограммов.

«Мы проверяем сою на показатель безопасности. То есть на содержание тяжёлых металлов, радиологию. Кроме того, мы смотрим остаточное количество некоторых пестицидов», – рассказала ведущий агрохимик амурского филиала ФГБУ Забайкальского референтного центра Россельхознадзора по Амурской области Маргарита Пецык.

В другой лаборатории специалисты проверяют сою на влажность и количество масличных примесей. «Первым делом мы проверяем сою на заражённость механическим методом. Нас интересует главным образом то, что осталось на дне», – отметила начальник отдела амурского филиала ФГБУ Забайкальского референтного центра Оксана Леванюк.

Если на дне остались жуки, значит, бобы заражены. Исследуя их, сотрудники референтного центра узнают, чем именно. Некоторые аграрии проверяют собственный урожай и у себя на предприятии. Лаборатории находятся прямо на базе хозяйств.

В этом году урожай сои побил рекорды прошлых лет. С амурских полей собрали почти 1 миллион 300 тысяч тонн. Из проверенных 11 тысяч тонн сои, 4 уже признали небезопасными. Аграриям дали предписание устранить нарушения, утилизировать или переработать ее на корм для скота.