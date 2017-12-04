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Часть урожая сои в Приамурье оказалась небезопасной

Часть урожая сои в Приамурье оказалась небезопасной

Амурское управление Россельхознадзора исследует качество сои. Специалисты проверяют урожай на токсины, пестициды, тяжелые металлы и ГМО. Проверка 11 тысяч тонн бобовых уже проведена. Часть собранной сои оказалась небезопасной.

Проверка сои начинается сразу после сбора урожая. Специалисты уже объехали 20 хозяйств. Сотрудники Россельхознадзора отправляют пробы на исследование в референтный центр.

«Специалисты анализируют пробу на токсины, пестициды, тяжёлые металлы и на показатели ГМО. Если выявляются превышения по показателям безопасности, то предприятию даётся предписание об устранении нарушений», – сказал государственный инспектор Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Константин Ищук.

Сою исследуют в двух лабораториях. Одна из них – химико-токсикологическая. Специальный прибор – хромотограф – помогает проанализировать состав сои и выявить небезопасные элементы с точностью до нанограммов.

«Мы проверяем сою на показатель безопасности. То есть на содержание тяжёлых металлов, радиологию. Кроме того, мы смотрим остаточное количество некоторых пестицидов», – рассказала ведущий агрохимик амурского филиала ФГБУ Забайкальского референтного центра Россельхознадзора по Амурской области Маргарита Пецык.

В другой лаборатории специалисты проверяют сою на влажность и количество масличных примесей. «Первым делом мы проверяем сою на заражённость механическим методом. Нас интересует главным образом то, что осталось на дне», – отметила начальник отдела амурского филиала ФГБУ Забайкальского референтного центра Оксана Леванюк.

Если на дне остались жуки, значит, бобы заражены. Исследуя их, сотрудники референтного центра узнают, чем именно. Некоторые аграрии проверяют собственный урожай и у себя на предприятии. Лаборатории находятся прямо на базе хозяйств.

В этом году урожай сои побил рекорды прошлых лет. С амурских полей собрали почти 1 миллион 300 тысяч тонн. Из проверенных 11 тысяч тонн сои, 4 уже признали небезопасными. Аграриям дали предписание устранить нарушения, утилизировать или переработать ее на корм для скота.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Небезопасную сою - в Китай в первую очередь продать!

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Сорок процентов небезопасной сои, это уже перебор.

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Наверное, все-таки 4 тонны из 11 тысяч...

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Понять не могу, дурость или саботаж?

    Чиновники трубят об огромном урожае и прямо раздувают данные оперативной информации ради видимости своей работы, СМИ переворачивают инфу с ног на голову ради яркой желтезны и рейтингов...и те и другие прямо вредят отрасли.

    Хочется надеятся что всё таки дурость.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    космодром

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Часть урожая сои в Приамурье оказалась небезопасной

    как соя может быть небезопасной для людей?

    Тогда можно написать "Часть наркотиков оказалась небезопасной"

    Зачем жрать сою?????????????????

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Что то не удивительно. Китайцы заберут за пол цены.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    Slon

    Понять не могу, дурость или саботаж?

    Чиновники трубят об огромном урожае и прямо раздувают данные оперативной информации ради видимости своей работы, СМИ переворачивают инфу с ног на голову ради яркой желтезны и рейтингов...и те и другие прямо вредят отрасли.

    Хочется надеятся что всё таки дурость.



    Ну давай разберемся

    СМИ лгать в отличие от чинуш не будут.

    А связана ли инфа о признание сои небезопасной с инфой, что сои у нас много уродилось. Связано.

    Ну?

    Вывод такой напрашивается у искушенного читателя : чтоб не допустить падение цен чинуши признали сою некоторых хозяйств небезопасной. Чтоб цену удержать нормальную.

    Капитализм у нас. Ну не такой как в Америке в 20х годах, когда излишки продукции баржами топили, у нас цивилизованный ...чиновничий.

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    АмурИнфо, а можно где -нибудь узнать список пестицидов, которые искали в сое?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    Фергюсон

    Slon

    Понять не могу, дурость или саботаж?

    Чиновники трубят об огромном урожае и прямо раздувают данные оперативной информации ради видимости своей работы, СМИ переворачивают инфу с ног на голову ради яркой желтезны и рейтингов...и те и другие прямо вредят отрасли.

    Хочется надеятся что всё таки дурость.



    Ну давай разберемся

    СМИ лгать в отличие от чинуш не будут.

    А связана ли инфа о признание сои небезопасной с инфой, что сои у нас много уродилось. Связано.

    Ну?

    Вывод такой напрашивается у искушенного читателя : чтоб не допустить падение цен чинуши признали сою некоторых хозяйств небезопасной. Чтоб цену удержать нормальную.

    Капитализм у нас. Ну не такой как в Америке в 20х годах, когда излишки продукции баржами топили, у нас цивилизованный ...чиновничий.



    А лучше утопить?

    Так излишки спрячут

    Как с гречихой было

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Фергюсон, у вас с логикой проблема или прикалываетесь?

  • системник

    системник
    46 минут назад

    Фермер

    Наверное, все-таки 4 тонны из 11 тысяч...



    Тогда разговор вообще ни о чем.

  • не люблю

    не люблю
    32 минуты назад

    утилизировать или переработать на корм скоту, так она и идет вся на корм скоту, глубокой переработки у нас нет

  • Фергюсон

    Фергюсон
    16 минут назад

    Slon

    Фергюсон, у вас с логикой проблема или прикалываетесь?



    ну я по инфе, полученной из сми этого ресурса , на этом же ресурсе использую для выводов

    иную инфу НЕиспользую в своих умозаключениях.

    а ты имеешь что уточнить-скорректировать?

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Зато у нас есть космодром!

    А ещё будут ГПЗ и НПЗ...

    Жалко только сельское хозяйство.

    Как бы не пришёл ему, с такими "заботами", известный пушной зверёк.

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