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сегодня, 17:17 3

Многократный чемпион мира по тайскому боксу приедет в Приамурье

Многократный чемпион мира по тайскому боксу приедет в Приамурье
Фото: amurliga.ru

Амурскую область посетит легенда тайского бокса Артем Левин. Спортсмен проведет в Благовещенске мастер-класс, сообщает «Амурлига».

Мастер-класс запланирован на 7 декабря. Он пройдет в спортивном комплексе Амурского государственного университета, начало в 16:00. Вход свободный.

Как пишет ИА «Грозный-информ», Артем Левин – заслуженный мастер спорта России, победитель Битвы чемпионов и ConfenderAsia 2 Russia. Он многократно становился чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Является обладателем титулов организаций WMC, GLORY, WBC MuayTay и EMF.

Артем Левин ранее уже бывал в Приамурье. Так, он становился гостем турнира, который проходил в Благовещенске 17 декабря 2016 года. Также спортсмен проводил тренировку для всех желающих.

Просмотров всего: 387

#визиты #спорт

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    С Ганиным пусть бой проведет, он же тоже чемпион мира по Тайскому.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Хороший спорт.Одни чемпионы мира...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    36 минут назад

    Фору всем даст 76-летний пенсионер из г.Зея...

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