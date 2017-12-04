Многократный чемпион мира по тайскому боксу приедет в Приамурье

Фото: amurliga.ru

Мастер-класс запланирован на 7 декабря. Он пройдет в спортивном комплексе Амурского государственного университета, начало в 16:00. Вход свободный.

Как пишет ИА «Грозный-информ», Артем Левин – заслуженный мастер спорта России, победитель Битвы чемпионов и ConfenderAsia 2 Russia. Он многократно становился чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Является обладателем титулов организаций WMC, GLORY, WBC MuayTay и EMF.

Артем Левин ранее уже бывал в Приамурье. Так, он становился гостем турнира, который проходил в Благовещенске 17 декабря 2016 года. Также спортсмен проводил тренировку для всех желающих.