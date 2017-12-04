Доходы областного бюджета на 2018 год вырастут на 6,7 миллиарда рублей

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Проект поправок в главный финансовый документ Приамурья в заксобрание внес губернатор Александр Козлов. Ожидается рост доходов на 6,7 миллиарда рублей.

Проект поправок в областной бюджет 2018 года рассмотрели на заседании комитета по бюджету. Документ с доходом в 39,7 миллиарда рублей приняли в первом чтении 21 ноября. Во втором чтении народным избранникам предстоит утвердить распределение еще 6,7 миллиарда. 1,8 миллиарда рублей – это дотации федерального бюджета, 4,8 – целевые денежные средства. Доход Приамурья вырастет до 46,4 миллиарда рублей.

Расходы областного бюджета на следующий год запланированы в размере 41,5 миллиарда рублей. 54 % из них – защищенные статьи расходов: траты на дорожный фонд, расходы на неработающее население, дотации и субсидии местным бюджетам, а также обслуживание госдолга.

Прирост дохода еще на 4 миллиарда рублей обеспечит рефинансирование госдолга. Об этом глава региона договорился с федеральными властями во время поездки в Москву. Эти средства депутаты перераспределят в феврале 2018 года.

Первое чтение областного бюджета гладко не прошло. Депутат от ЛДПР Сергей Труш назвал проект «бюджетом попрошаек». Две фракции, ЛДПР и КПРФ, отказались голосовать за законопроект. В итоге 25 депутатов проголосовали за, девять – против. Перед вторым чтением глава региона предложил депутатам встретиться с представителями министерства финансов, которые ответят на все вопросы.

«Отказ от голосования или принципиальное голосование против бюджета ставит под угрозу принятие документа, а значит, ставит под угрозу и исполнение жизненно необходимых статей расходов на местах. Например, выплату зарплаты учителям или перечисление социальных пособий. Нужды населения Амурской области необходимо ставить выше политических амбиций», – заявил Александр Козлов.