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сегодня, 16:53 10

Доходы областного бюджета на 2018 год вырастут на 6,7 миллиарда рублей

Доходы областного бюджета на 2018 год вырастут на 6,7 миллиарда рублей
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Проект поправок в главный финансовый документ Приамурья в заксобрание внес губернатор Александр Козлов. Ожидается рост доходов на 6,7 миллиарда рублей.

Проект поправок в областной бюджет 2018 года рассмотрели на заседании комитета по бюджету. Документ с доходом в 39,7 миллиарда рублей приняли в первом чтении 21 ноября. Во втором чтении народным избранникам предстоит утвердить распределение еще 6,7 миллиарда. 1,8 миллиарда рублей – это дотации федерального бюджета, 4,8 – целевые денежные средства. Доход Приамурья вырастет до 46,4 миллиарда рублей.

Расходы областного бюджета на следующий год запланированы в размере 41,5 миллиарда рублей. 54 % из них – защищенные статьи расходов: траты на дорожный фонд, расходы на неработающее население, дотации и субсидии местным бюджетам, а также обслуживание госдолга.

Прирост дохода еще на 4 миллиарда рублей обеспечит рефинансирование госдолга. Об этом глава региона договорился с федеральными властями во время поездки в Москву. Эти средства депутаты перераспределят в феврале 2018 года.

Первое чтение областного бюджета гладко не прошло. Депутат от ЛДПР Сергей Труш назвал проект «бюджетом попрошаек». Две фракции, ЛДПР и КПРФ, отказались голосовать за законопроект. В итоге 25 депутатов проголосовали за, девять – против. Перед вторым чтением глава региона предложил депутатам встретиться с представителями министерства финансов, которые ответят на все вопросы.

«Отказ от голосования или принципиальное голосование против бюджета ставит под угрозу принятие документа, а значит, ставит под угрозу и исполнение жизненно необходимых статей расходов на местах. Например, выплату зарплаты учителям или перечисление социальных пособий. Нужды населения Амурской области необходимо ставить выше политических амбиций», – заявил Александр Козлов.

Просмотров всего: 285

#заксобрание #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    заезженная пластинка-а если не проголосуют то вы и зарплаты платить не будите

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    это повторение аргументов Кожемяко

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    посмотрите архив АМУРИНФО

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    как любят у нас собственную бездеятельность прикрывать словами о заботе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Олег Кожемяко: «Нам придется еще оптимизировать расходы области»

    Сегодня, 27 января, на первом в новом году заседании Заксобрания Приамурья губернатор Олег Кожемяко рассказал депутатам о том, в каких экономических условиях предстоит жить области в 2015-м, а также о мере правительства по сохранению социальной стабильности. Как отметил глава региона, областные власти разработали комплекс мер по всем министерствам. Главная задача всех органов власти — обеспечить своевременную выплату зарплаты и мер социальной поддержки, несмотря на сложные экономические условия.

    Из года в год одна и та же песня Едра. Вам самим не тошно, а?

  • 55

    55
    1 час назад

    А едросненцам пофигу, они уже отладили как им надо систему выборов и теперь ни сколичко не боятся, что их выпнут из власти.

  • Братеев

    Братеев
    50 минут назад

    надо попробовать Труша на губернатора

  • буда

    буда
    44 минуты назад

    Труш молодец хоть бударажет всех

  • троль здесь

    троль здесь
    37 минут назад

    нас обложат повышенными налогами, бюджет области вырастит

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 минут назад



    Доходы областного бюджета на 2018 год вырастут на 6,7 миллиарда рублей





    Проект поправок в главный финансовый документ Приамурья в заксобрание внес губернатор Александр Козлов. Ожидается рост доходов на 6,7 миллиарда рублей



    вырастут и ожидается рост - разные вещи

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