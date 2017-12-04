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Гидрометеослужба Приамурья отмечает 140-летие

Гидрометеослужба Приамурья отмечает 140-летие

4 декабря 2017 года амурская гидрометеослужба празднует юбилей – ровно 140 лет назад в Благовещенске появилась первая метеостанция. Сейчас она превратилась в большую организацию, в которую входит 34 метеостанции, 66 гидропостов, где работают 452 сотрудника.

Первая метеорологическая станция в Приамурье начала работать 4 декабря 1877 года. Располагалась она в Благовещенске в районе улиц Чайковского и Фрунзе, недалеко от места, где и сейчас находится здание гидрометцентра. Этот день считается днём основания метеослужбы в Приамурье.

«Название много раз менялось. До войны мы назывались метеорологическое бюро, в годы Великой Отечественной относились к Краснознаменной флотилии. В 60-е нас преобразовали в амурскую зональную гидрометеорологическую обсерваторию, а уже в 90-е мы стали государственным учреждением "Амурский гидрометцентр", затем к названию добавилось "федеральный". И уже в 2013 году появилось название "Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Последние смены названий на нашей структуре сильно не отразились», – рассказала заместитель руководителя центра Елена Печкина.

Кроме метеорологов, в Амурском гидрометцентре сейчас работают химики, гидрологи, агрометеорологи, аэрологи – почти полтысячи сотрудников. У центра имеется комплексная химическая лаборатория, собственный автопарк и даже флот. Сотрудники проводят полный комплекс наблюдений за состоянием окружающей среды.

«В ближайшее время мы никаких особых перемен в своей работе не ждем, хотя история такие повороты иногда выделывает. Пока надеемся, что у нас перестанут проходить разные преобразования и оптимизации и мы будем просто работать», – рассказала Елена Печкина.

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#погода #праздники

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    Лена Печкина, с профессиональным праздником поздравляю тебя! Пусть в жизни твоей не будет плохой погоды! )

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    29 минут назад

    Елена "Синоптик", с профессиональным праздником Вас!

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    С праздником!

  • V.M.

    V.M.
    4 минуты назад

    Елена Печкина (Синоптик), Светлана Казачинская,

    Ольга Четырина (Погода), поздравляю со 140-летием

    вашей организации. Спасибо за вашу службу, какую бы

    погоду вы нам ни прогнозировали.

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