Гидрометеослужба Приамурья отмечает 140-летие

4 декабря 2017 года амурская гидрометеослужба празднует юбилей – ровно 140 лет назад в Благовещенске появилась первая метеостанция. Сейчас она превратилась в большую организацию, в которую входит 34 метеостанции, 66 гидропостов, где работают 452 сотрудника.

Первая метеорологическая станция в Приамурье начала работать 4 декабря 1877 года. Располагалась она в Благовещенске в районе улиц Чайковского и Фрунзе, недалеко от места, где и сейчас находится здание гидрометцентра. Этот день считается днём основания метеослужбы в Приамурье.

«Название много раз менялось. До войны мы назывались метеорологическое бюро, в годы Великой Отечественной относились к Краснознаменной флотилии. В 60-е нас преобразовали в амурскую зональную гидрометеорологическую обсерваторию, а уже в 90-е мы стали государственным учреждением "Амурский гидрометцентр", затем к названию добавилось "федеральный". И уже в 2013 году появилось название "Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Последние смены названий на нашей структуре сильно не отразились», – рассказала заместитель руководителя центра Елена Печкина.

Кроме метеорологов, в Амурском гидрометцентре сейчас работают химики, гидрологи, агрометеорологи, аэрологи – почти полтысячи сотрудников. У центра имеется комплексная химическая лаборатория, собственный автопарк и даже флот. Сотрудники проводят полный комплекс наблюдений за состоянием окружающей среды.

«В ближайшее время мы никаких особых перемен в своей работе не ждем, хотя история такие повороты иногда выделывает. Пока надеемся, что у нас перестанут проходить разные преобразования и оптимизации и мы будем просто работать», – рассказала Елена Печкина.