Еврейская автономная область оказалась впереди всей страны по темпам промышленного производства

Фото: minvr.ru

Темпы промышленного производства в Еврейской автономной области выросли за 10 месяцев 2017 года сразу на 47,5 %. По этим показателям регион выбился в лидеры не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране.

Цифры привел губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь в ходе дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», говорится на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

По словам Александра Левинталя, прирост зафиксирован и в других отраслях экономики. «В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6 процента, в строительстве – 68,9 %. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в 7 раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25 %. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо. Важно, чтобы улучшение экономических показателей оказывало эффект на изменения качества жизни людей. Пока об этом говорить рано», – пояснил глава ЕАО.

Несмотря на высокие показатели промышленного производства, в регионе по-прежнему актуальна проблема миграционного оттока из Еврейской автономии. По данным Александра Левинталя, чаще всего жители уезжают в соседние регионы – Хабаровский край и Амурскую область.

Глава соседнего региона упомянул и про поручение президента: всем регионам Дальнего Востока за три года войти в топ-30 в рейтинге инвестиционного климата. Поручение было дано главой государства по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в сентябре.

Для его выполнения в ЕАО вводятся дополнительные механизмы поддержки малых и средних предприятий. В 2016 году заработало региональное агентство по привлечению инвестиций. Подобное с января 2017 года появилось и в Приамурье.

По сравнению с Еврейской автономной областью, темпы роста промышленного производства в Приамурье не столь впечатляющие. За 10 месяцев 2017 года эти показатели в Приамурье выросли на 3,1 процента. В основном за счет добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.

Зато значительно выросли показатели по строительству. За январь-октябрь 2017 года прирост составил больше 65 %. Для сравнения, в 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за этот же период уменьшился почти на 15 процентов.

На 6,7 процента выросли показатели по сельскому хозяйству за счет хорошего урожая сои и картофеля, а также высоких показателей, по сравнению с прошлым годом, по сбору яиц и молока.

По вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования прирост в Амурской области составил 5,4 процента.