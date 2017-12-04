Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 8

Еврейская автономная область оказалась впереди всей страны по темпам промышленного производства

Еврейская автономная область оказалась впереди всей страны по темпам промышленного производства
Фото: minvr.ru

Темпы промышленного производства в Еврейской автономной области выросли за 10 месяцев 2017 года сразу на 47,5 %. По этим показателям регион выбился в лидеры не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране.

Цифры привел губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь в ходе дискуссии «Дальний Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», говорится на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

По словам Александра Левинталя, прирост зафиксирован и в других отраслях экономики. «В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6 процента, в строительстве – 68,9 %. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в 7 раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25 %. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо. Важно, чтобы улучшение экономических показателей оказывало эффект на изменения качества жизни людей. Пока об этом говорить рано», – пояснил глава ЕАО.

Несмотря на высокие показатели промышленного производства, в регионе по-прежнему актуальна проблема миграционного оттока из Еврейской автономии. По данным Александра Левинталя, чаще всего жители уезжают в соседние регионы – Хабаровский край и Амурскую область.

Глава соседнего региона упомянул и про поручение президента: всем регионам Дальнего Востока за три года войти в топ-30 в рейтинге инвестиционного климата. Поручение было дано главой государства по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в сентябре.

Для его выполнения в ЕАО вводятся дополнительные механизмы поддержки малых и средних предприятий. В 2016 году заработало региональное агентство по привлечению инвестиций. Подобное с января 2017 года появилось и в Приамурье.

По сравнению с Еврейской автономной областью, темпы роста промышленного производства в Приамурье не столь впечатляющие. За 10 месяцев 2017 года эти показатели в Приамурье выросли на 3,1 процента. В основном за счет добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.

Зато значительно выросли показатели по строительству. За январь-октябрь 2017 года прирост составил больше 65 %. Для сравнения, в 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за этот же период уменьшился почти на 15 процентов.

На 6,7 процента выросли показатели по сельскому хозяйству за счет хорошего урожая сои и картофеля, а также высоких показателей, по сравнению с прошлым годом, по сбору яиц и молока.

По вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования прирост в Амурской области составил 5,4 процента.

Просмотров всего: 463

#жизнь #сельское хозяйство #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ПРИСОЕДИНИМСЯ К ЕАО

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Губернатор Амурской области перенимайте опыт работы ЕАО,соседи должны поделиться опытом. работы.

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Что-то не то... Что лес в ЕАО китайцы вырубают, на месте обрабатывают, и отправляют в через Амур, - знаю. Если эти показатели в статистику попали, то конечно, 47,5 и 147 5 %. А как лес кончится? А на китайской стороне, на сопках, чудо какой лес стоит, - попробуй спили!

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    По словам Александра Левинталя, прирост зафиксирован и в других отраслях экономики. «В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6 процента, в строительстве – 68,9 %

    Как в том анекдоте

    сосед говорит, что он в 99 лет может с девками сексом заниматься

    по 10 раз в день.

    Так и вы говорите.

    по-прежнему актуальна проблема миграционного оттока из Еврейской автономии. По данным Александра Левинталя, чаще всего жители уезжают в соседние регионы – Хабаровский край и Амурскую область.

    Так -что не чего жаловаться что у нас все плохо раз к нам бегут

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Обычная аналитика. Такой темп может показать любой регион. Для этого нужно сначала полностью закрыть все основные производства, а потом запустить хотя-бы ОДНО предприятие. Уверяю Обгоните по темпам роста не только все регионы Дальнего Востока, России, но и Китай и Японию. Повторюсь обычная аналитика.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    Как-то не логично получается. ТОРы у нас, инвестиции у нас, космодром у нас, мост в Китай у нас, нефть и газ у нас, а рост в ЕАО... Может, врут всё специалисты с Ленина, 135. Вот то, что Еврейка продуктами заполонила наши магазины - видно, а у нас все какие-то мифические планы. Что Горевой врал о поддеожке предпринимательства и развитии области, теперь Дмитриенко подхватил эстафету и даже превзошел предшественника, Балова и Козлов ему в помощь - так и протянут пару лет на вранье.

  • Розеда

    Розеда
    1 час назад

    Молодцы, евреи!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Бридер это качество-это не наши курицы которые лекарством воняют

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

В Тамбовский район завезли 63 красно-пестрые нетели
Общество 15

Часть урожая сои в Приамурье оказалась небезопасной
Экономика 10

Доходы областного бюджета на 2018 год вырастут на 6,7 миллиарда рублей
Общество 7

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с Приамурьем, прокатившись на метро