Амурчанина лишили водительских прав на 6 лет за нарушение постановления приставов

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Жителя Амурской области наказали арестом на 15 суток и лишением водительских прав на 6 лет. Произошло это из-за того, что мужчина нарушил постановление судебных приставов, которым его ограничили в праве управлять транспортом.

Амурчанин отказывался выплачивать алименты на содержание ребенка. С 2009 года у него накопился долг в размере 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области. Судебные приставы неоднократно выносили предупреждения мужчине, привлекали его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Также должнику назначили наказание в виде обязательных работ. Однако до его отцовских чувств достучаться не удалось.

Тогда судебные приставы в третий раз привлекли неплательщика к уголовной ответственности, а также ограничили его в праве управления транспортными средствами. Мужчина, не будучи официально трудоустроен, перебивался случайными заработками, занимаясь перевозкой пассажиров.

Однако амурчанин продолжал садиться за руль. В один из рейсов его задержали судебные приставы и сотрудники ГИБДД и доставили в суд, который, рассмотрев административный протокол по ст.17.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, принял решение арестовать должника по алиментам на 15 суток и лишить права управлять транспортом на 6 лет.