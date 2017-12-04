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сегодня, 16:29 7

Амурчанина лишили водительских прав на 6 лет за нарушение постановления приставов

Амурчанина лишили водительских прав на 6 лет за нарушение постановления приставов
Фото: md-eksperiment.org

Жителя Амурской области наказали арестом на 15 суток и лишением водительских прав на 6 лет. Произошло это из-за того, что мужчина нарушил постановление судебных приставов, которым его ограничили в праве управлять транспортом.

Амурчанин отказывался выплачивать алименты на содержание ребенка. С 2009 года у него накопился долг в размере 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области. Судебные приставы неоднократно выносили предупреждения мужчине, привлекали его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Также должнику назначили наказание в виде обязательных работ. Однако до его отцовских чувств достучаться не удалось.

Тогда судебные приставы в третий раз привлекли неплательщика к уголовной ответственности, а также ограничили его в праве управления транспортными средствами. Мужчина, не будучи официально трудоустроен, перебивался случайными заработками, занимаясь перевозкой пассажиров.

Однако амурчанин продолжал садиться за руль. В один из рейсов его задержали судебные приставы и сотрудники ГИБДД и доставили в суд, который, рассмотрев административный протокол по ст.17.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, принял решение арестовать должника по алиментам на 15 суток и лишить права управлять транспортом на 6 лет.

Просмотров всего: 1459

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Техосмотр

    Техосмотр
    4 часа назад

    а на основании какой статьи лишили прав на такой срок?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    ст. 17.17 КоАП РФ

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    теперь он точно заработает на долг.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    И не надо лохматить бабушку (с)

  • Лакост

    Лакост
    3 часа назад

    inoy

    теперь он точно заработает на долг.



    А до этого он в поте лица зарабатывал на долг

  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    Как это поможет во взыскании алиментов ?

  • Miss fantasy

    Miss fantasy
    3 часа назад

    До бегался... Можно было хоть по 2500 тыс ежемесячно через приставов оплачивать долг. В результате лишение прав и поиск новой работы...

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