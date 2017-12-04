Амурчанка победила в номинации «Доброе сердце» на международном конкурсе красоты

Всего в 2017 году в оргкомитет конкурса пришло 18 000 заявок. В полуфинал были допущены 94 претендентки из 41 города. По итогу интернет-голосования в финал вышли 30 девушек. Предварительно они прошли подготовку. Две недели конкурсантки жили в Москве и посещали репетиции шоу.

Ведущими вечера стали стилист Александр Рогов и директор конкурса Светлана Бобрикова. Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц звездное жюри конкурса: дизайнер Игорь Чапурин, спортсмен Константин Цзю, телеведущий и продюсер Александр Стриженов, певец Влад Топалов, телеведущий Дмитрий Дибров и другие.

Финал конкурса прошел под общей темой «Дизайн и мода». Конкурсантов ждали разные задания – визитная карточка, деловой конкурс, дефиле в купальниках, а также творческие номера. Наталья Королева продемонстрировала актерское мастерство, представив на суд жюри монолог из пьесы «Чайка» Антона Павловича Чехова.

В итоге титул «Мисс Офис – 2017» завоевала 29-летняя Анастасия Божкова их Крыма. Девушка работает директором-учредителем модельного и праздничного агентства. Анастасия получила главный приз – 1 000 000 рублей и непереходящую корону.

Второе место заняла Маргарита Боня из Санкт-Петербурга, менеджер главного разведывательного управления репутацией. Третье место досталось Анастасии Яковлевой из Уфы, педагогу-хореографу. Помимо этого, жюри конкурса выбрало победительниц в разных номинациях. Наталья Королева победила в номинации «Доброе сердце».

«Эту номинацию они выбирали весь год, с самого начала конкурса, можно сказать. Я все это время проводила различные благотворительные и спортивные мероприятия и рассказывала оргкомитету о них. Поэтому эту номинацию, я считаю, мне присудили заслужено. Конечно, хотелось победить. Но я все равно рада. Я увезла с собой много подарков. Часть даже пришлось оставить в Москве, потому что не вместились в багаж. Заберу их потом, когда поеду на следующий конкурс "Мисс молодежь"», – рассказала Наталья Королева.

Девушке вручили сертификаты на различные суммы на изделия из золота и бриллиантов, на бытовую технику, сертификат на годовое обучение онлайн в школе английского языка, а также ювелирную бижутерию, парфюмерные и канцелярские наборы и другое.

Как сообщалось ранее, также Наталья участвует в конкурсе «Мисс молодежь – 2017». Финал состоится в Москве 19 декабря.