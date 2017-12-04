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сегодня, 16:05 1

В Тынде заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал»

В Тынде заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал»
Фото: gorod.tynda.ru

3 декабря в Тынде состоялось открытие местного горнолыжного спуска «Усть-Корал». Его подготовка велась круглосуточно в авральном режиме.

Как сообщает пресс-служба администрации Тынды, в этом году посильную спонсорскую помощь в открытии «Усть-Корала» оказали крупные предприятия города. Отмечается, что без этого нельзя было бы провести так называемое оснеживание горнолыжного спуска.

На торжественном открытии присутствовали первые лица Тынды. Прелести горнолыжной трассы опробовали ребята, занимающиеся в спортивной школе № 1 города. Заработала и местная канатная дорога.

«Усть-Корал» является единственным горнолыжным комплексом в Амурской области, он был открыт в 2007 году. Спортивный объект расположен в черте Тынды.

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#спорт #Тында

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Комментарии
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  • Йошка

    Йошка
    5 секунд назад

    Зато наших ребят уже ничего не возьмет после катания при таких морозах. -25. жесть.

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