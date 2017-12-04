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сегодня, 15:13 6

Ракета упала, потому что в ней был медведь: версия «Прожекторперисхилтон»

Ракета упала, потому что в ней был медведь: версия «Прожекторперисхилтон»

«Напихали 18 спутников – конечно, она грохнется!» – ведущий юмористической программы «Прожекторперисхилтон» Сергей Светлаков объяснил причины падения разгонного блока и полезной нагрузки ракеты, запущенной с космодрома Восточный.

«Восемнадцать спутников – кто тебе там дотащит туда!» – воскликнул ведущий Сергей Светлаков в эфире программы, которую показали по Первому каналу 2 декабря. Он уточнил, что все, кроме одного, космические объекты были иностранные и даже намекнул, что их исчезновение было не случайным: «Были спутники – ну, извините, нет спутников. Всё, пропали! Они, конечно, потом найдутся где-то перекрашенные, с перебитыми номерами – над Ингушетией где-нибудь».

Большой интерес у всех ведущих также вызвала новость о том, что первым одну из ступеней ракеты нашел медведь.

«Шел медведь по лесу, искал еду, – реконструировал развитие событий Гарик Мартиросян. – И нашел ракету. А вот как он сообщил местному отделению ФСБ, что ее нашел, вот это интересно».

«По своей рации?» – предположил Иван Ургант.

Сергей Светлаков считает, что медведь изначально находился внутри ракеты. Поэтому, по его мнению, она и упала. «Вот почему туда нельзя было запихнуть человека – он бы нормально всем управлял!» – заметил он.

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#космодром #ТВ #юмор

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Согласен по поводу перебитых номеров.

  • lana78

    lana78
    50 минут назад

    перебитые номера))))

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    36 минут назад

    смешно всё, кроме последнего - медведя внутри. :-)

  • Братеев

    Братеев
    35 минут назад

    не уместные шутки

  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Братеев

    не уместные шутки



    Да расслабься.



  • Victrix

    Victrix
    6 минут назад

    В конце Ургант еще бы песню исполнил:

    Взлетая, падает ракета.

    Над Благовещенском гептил.....

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