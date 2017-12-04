Ракета упала, потому что в ней был медведь: версия «Прожекторперисхилтон»

«Восемнадцать спутников – кто тебе там дотащит туда!» – воскликнул ведущий Сергей Светлаков в эфире программы, которую показали по Первому каналу 2 декабря. Он уточнил, что все, кроме одного, космические объекты были иностранные и даже намекнул, что их исчезновение было не случайным: «Были спутники – ну, извините, нет спутников. Всё, пропали! Они, конечно, потом найдутся где-то перекрашенные, с перебитыми номерами – над Ингушетией где-нибудь».

Большой интерес у всех ведущих также вызвала новость о том, что первым одну из ступеней ракеты нашел медведь.

«Шел медведь по лесу, искал еду, – реконструировал развитие событий Гарик Мартиросян. – И нашел ракету. А вот как он сообщил местному отделению ФСБ, что ее нашел, вот это интересно».

«По своей рации?» – предположил Иван Ургант.

Сергей Светлаков считает, что медведь изначально находился внутри ракеты. Поэтому, по его мнению, она и упала. «Вот почему туда нельзя было запихнуть человека – он бы нормально всем управлял!» – заметил он.