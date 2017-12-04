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сегодня, 14:55 8

За компании, которые будут строить вторую очередь Восточного, поручился президент Татарстана

За компании, которые будут строить вторую очередь Восточного, поручился президент Татарстана
Фото: rcmm.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал личные гарантии в отношении компаний из республики, которые будут задействованы в строительстве второй очереди космодрома Восточный. Это было сделано по итогам встречи Минниханова, вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и главы Минстроя Михаила Меня, пишет «Коммерсант».

Как сообщало Амур.инфо, ранее стало известно, что центральный объект в рамках второй очереди космодрома – стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара» стоимостью 38 миллиардов рублей – будет строить производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» из Татарстана. Эта компания, в частности, возводит объекты в Казани, Саранске и Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Интерес к Восточному проявляют и другие крупные девелоперы, например, группа компаний Crocus Group предпринимателя Араса Агаларова, тоже строящая спортивные объекты в Калининграде и Ростове-на-Дону к ЧМ по футболу-2018.

«Они свои работы завершают, стадионы должны быть все сданы в срок, и они высвобождают наращенную за последнее время мощность. Это очень опытные люди, которые дорожат своей репутацией»,— отмечал господин Рогозин во время посещения космодрома 28 ноября, уточнив, что представители этих стройкомпаний вместе с премьером Татарстана и руководством строительного комплекса республики уже находятся на Восточном.

Президент Татарстана Минниханов пообещал, если будет необходимо, он назначит в правительстве республики отдельного замминистра строительства, ответственного за Восточный.

Обсуждая перспективы второй очереди Восточного, чиновники выяснили интересную деталь: техническое задание на стартовый стол было выдано под ракету-носитель «Ангара-5П» (пилотируемый вариант), хотя по итогам совещания у Владимира Путина 22 мая было принято решение сохранить пилотируемые программы на Байконуре.

Эту нестыковку урегулируют в ближайшее время, пояснил имеющий отношение к строительству космодрома топ-менеджер. На этой неделе, уточнил он, в аппарате правительства уладят остальные нюансы (в частности, вопросы выдачи технической документации «Казани»), и Белый дом приступит к рассмотрению вопроса по существу — о наделении компании статусом единственного исполнителя работ по стартовому комплексу для «Ангары» стоимостью 38 миллиардов рублей.

Согласно федеральной целевой программе «Развитие космодромов на 2017–2025 годы», общая стоимость строительства объектов Восточного оценивается примерно в 75 миллиардов рублей, объектов обеспечивающей инфраструктуры — около 68 миллиардов рублей.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • Blagfx

    Blagfx
    1 час назад

    Были уже у нас тут с Татарстана...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    уже бы корейцам северным отдали, быстрее построят! и ракету куда надо отправили бы, опыт есть!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а местные компании не смогут?

  • Йошка

    Йошка
    48 минут назад

    Местные не смогут

    Тму не хватит. Опыта не хватит.

    Спецов нет.

    Оборотных нет

    Иатериалов нет

  • vitl33

    vitl33
    32 минуты назад

    Эти компании уже строят стадионы к Чемпионату мира. Так что там схемы отмывания денег налажены, проблем нет и прокуратура уже знает, что эти компании трогать нельзя. Решили сдеалать как говорил герой Анатолия Папанова "Усё сделаем без шума и пыли, Шэф!" Ну кто Шэф думаю все знают!

  • titan28

    titan28
    26 минут назад

    да был здесь уже честный губер со своей командой честных бизнесменов, на половину дела позаводили

  • titan28

    titan28
    25 минут назад

    из татарстана

  • titan28

    titan28
    23 минуты назад

    а что такое личные гарантии - это типа зуб дам?)) а если что не так, то что - ну так получилось? - у нас в законе нет личных гарантий

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