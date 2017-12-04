За компании, которые будут строить вторую очередь Восточного, поручился президент Татарстана

Фото: rcmm.ru

Как сообщало Амур.инфо, ранее стало известно, что центральный объект в рамках второй очереди космодрома – стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара» стоимостью 38 миллиардов рублей – будет строить производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» из Татарстана. Эта компания, в частности, возводит объекты в Казани, Саранске и Самаре для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Интерес к Восточному проявляют и другие крупные девелоперы, например, группа компаний Crocus Group предпринимателя Араса Агаларова, тоже строящая спортивные объекты в Калининграде и Ростове-на-Дону к ЧМ по футболу-2018.

«Они свои работы завершают, стадионы должны быть все сданы в срок, и они высвобождают наращенную за последнее время мощность. Это очень опытные люди, которые дорожат своей репутацией»,— отмечал господин Рогозин во время посещения космодрома 28 ноября, уточнив, что представители этих стройкомпаний вместе с премьером Татарстана и руководством строительного комплекса республики уже находятся на Восточном.

Президент Татарстана Минниханов пообещал, если будет необходимо, он назначит в правительстве республики отдельного замминистра строительства, ответственного за Восточный.

Обсуждая перспективы второй очереди Восточного, чиновники выяснили интересную деталь: техническое задание на стартовый стол было выдано под ракету-носитель «Ангара-5П» (пилотируемый вариант), хотя по итогам совещания у Владимира Путина 22 мая было принято решение сохранить пилотируемые программы на Байконуре.

Эту нестыковку урегулируют в ближайшее время, пояснил имеющий отношение к строительству космодрома топ-менеджер. На этой неделе, уточнил он, в аппарате правительства уладят остальные нюансы (в частности, вопросы выдачи технической документации «Казани»), и Белый дом приступит к рассмотрению вопроса по существу — о наделении компании статусом единственного исполнителя работ по стартовому комплексу для «Ангары» стоимостью 38 миллиардов рублей.

Согласно федеральной целевой программе «Развитие космодромов на 2017–2025 годы», общая стоимость строительства объектов Восточного оценивается примерно в 75 миллиардов рублей, объектов обеспечивающей инфраструктуры — около 68 миллиардов рублей.