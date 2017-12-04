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Один из водителей, попавших в смертельное ДТП в Мазановском районе, был пьян

Один из водителей, попавших в смертельное ДТП в Мазановском районе, был пьян
Фото: redakcia-oi.ru

В аварии, случившейся 3 декабря вечером в Мазановском районе, виноват водитель Toyota Camry, находившийся за рулем в нетрезвом виде. Такова предварительная версия произошедшего. Об этом сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, сотрудники которого выезжали на место ДТП.

Авария произошла на трассе регионального значения Введеново – Норск около села Леонтьевка. Toyota Camry на скорости врезалась в Toyota Hilux Surf. На место происшествия выехала дежурная смена пожарного поста при ПЧ-64 села Красноярово в составе двух человек и одной автоцистерны. Пожарные-спасатели оказали необходимую первую медицинскую помощь пострадавшим.

При столкновении в легковом автомобиле находились двое людей, в джипе – только водитель. Во время аварии водителя Toyota Camry выбросило из кабины, его пассажир – житель Свободного – погиб на месте. Второй водитель получил незначительные травмы. Когда подъехала скорая помощь, пожарные передали пострадавших амурчан врачам.

В этой аварии пожарным не пришлось отключать аккумулятор автомобиля, чтобы не допустить его возгорания. Лобовая часть машины была полностью смята. Причину ДТП будут устанавливать сотрудники полиции.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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