Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с Приамурьем, прокатившись на метро

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Вагон, посвященный Амурской области, начнет курсировать в московском метрополитене в декабре. Он войдет в состав так называемого Дальневосточного экспресса. Как следует из названия, вагоны будут представлять регионы Дальнего Востока.

Приурочат запуск необычного экспресса с амурским вагоном к Дням Дальнего Востока. Они пройдут с 8 по 16 декабря в столице. Как рассказал руководитель «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов, Дальневосточный экспресс будет курсировать по Таганско-Краснопресненской ветке метрополитена. На карте она отмечена фиолетовым цветом. Вагон, посвященный Приамурью, будет поделен на три зоны.

Первая – это паспорт и экономика региона, где москвичи и гости столицы узнают общую информацию о регионе, территориях опережающего развития, об основных инвестиционных проектах Приамурья.

Вторая зона познакомит пассажиров с вакансиями и программой «Дальневосточный гектар».

Третья зона будет посвящена туризму и гастрономии области. Пассажиры смогут узнать о ключевых достопримечательностях Амурской области, блюдах и массово-культурных мероприятиях.

«На дверях вагона также факты интересные о регионе, брендируется и внешняя сторона, то есть сам вагон будет забрендирован основными яркими картинками о регионе. Макет пока не утвержден», – поделился Павел Пузанов. По его словам, курсировать «Дальневосточный экспресс» с амурским вагоном будет два месяца.

Как сообщало Амур.инфо, Дни Дальнего Востока в Москве организуют впервые. Они пройдут на разных площадках столицы: на Тверской площади и в Экспоцентре В рамках мероприятия запланированы ярмарка вакансий, презентация «Дальневосточного гектара» и инвестиционного потенциала регионов ДФО.

«Наша цель: показать новую экономическую политику области, её перспективы и индустриальный потенциал. Мы делаем акцент на конкретные проекты и результаты развития региона, постараемся привлечь внимание к территории российских и иностранных инвесторов, федерального центра, одновременно рассказав о культуре, ресурсном потенциале и уникальном расположении региона по отношению к странам АТР», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Студентам профильных вузов и колледжей столицы расскажут о том, как можно строить карьеру на Дальнем Востоке. На месте студентам и школьникам предложат пройти профориентационные тесты, на основании которых профессиональные тренеры дадут рекомендации по выбору будущей профессии. Также себя можно будет попробовать в разных профессиях, для этого планируется установка 20 интерактивных тренажеров.

«В Амурской области реализуются крупные инвестиционные проекты, поэтому особую актуальность приобретает проблема кадрового обеспечения. Компании и предприниматели, которые примут участие в данном мероприятии, получат возможность привлечь в регион востребованные узкоспециализированные кадры», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Кроме того, на выставке презентуют программу «Дальневосточный гектар»; готовится интерактивная зона, посвященная новому локомотиву региональной экономики – ТОР «Свободный», и объемный макет газоперерабатывающего завода. В рамках культурной программы выступят творческие коллективы Амурской области.