Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:54 2

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с Приамурьем, прокатившись на метро

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с Приамурьем, прокатившись на метро
Фото: Surfingbird

Вагон, посвященный Амурской области, начнет курсировать в московском метрополитене в декабре. Он войдет в состав так называемого Дальневосточного экспресса. Как следует из названия, вагоны будут представлять регионы Дальнего Востока.

Приурочат запуск необычного экспресса с амурским вагоном к Дням Дальнего Востока. Они пройдут с 8 по 16 декабря в столице. Как рассказал руководитель «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов, Дальневосточный экспресс будет курсировать по Таганско-Краснопресненской ветке метрополитена. На карте она отмечена фиолетовым цветом. Вагон, посвященный Приамурью, будет поделен на три зоны.

Первая – это паспорт и экономика региона, где москвичи и гости столицы узнают общую информацию о регионе, территориях опережающего развития, об основных инвестиционных проектах Приамурья.

Вторая зона познакомит пассажиров с вакансиями и программой «Дальневосточный гектар».

Третья зона будет посвящена туризму и гастрономии области. Пассажиры смогут узнать о ключевых достопримечательностях Амурской области, блюдах и массово-культурных мероприятиях.

«На дверях вагона также факты интересные о регионе, брендируется и внешняя сторона, то есть сам вагон будет забрендирован основными яркими картинками о регионе. Макет пока не утвержден», – поделился Павел Пузанов. По его словам, курсировать «Дальневосточный экспресс» с амурским вагоном будет два месяца.

Как сообщало Амур.инфо, Дни Дальнего Востока в Москве организуют впервые. Они пройдут на разных площадках столицы: на Тверской площади и в Экспоцентре В рамках мероприятия запланированы ярмарка вакансий, презентация «Дальневосточного гектара» и инвестиционного потенциала регионов ДФО.

«Наша цель: показать новую экономическую политику области, её перспективы и индустриальный потенциал. Мы делаем акцент на конкретные проекты и результаты развития региона, постараемся привлечь внимание к территории российских и иностранных инвесторов, федерального центра, одновременно рассказав о культуре, ресурсном потенциале и уникальном расположении региона по отношению к странам АТР», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Студентам профильных вузов и колледжей столицы расскажут о том, как можно строить карьеру на Дальнем Востоке. На месте студентам и школьникам предложат пройти профориентационные тесты, на основании которых профессиональные тренеры дадут рекомендации по выбору будущей профессии. Также себя можно будет попробовать в разных профессиях, для этого планируется установка 20 интерактивных тренажеров.

«В Амурской области реализуются крупные инвестиционные проекты, поэтому особую актуальность приобретает проблема кадрового обеспечения. Компании и предприниматели, которые примут участие в данном мероприятии, получат возможность привлечь в регион востребованные узкоспециализированные кадры», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Кроме того, на выставке презентуют программу «Дальневосточный гектар»; готовится интерактивная зона, посвященная новому локомотиву региональной экономики – ТОР «Свободный», и объемный макет газоперерабатывающего завода. В рамках культурной программы выступят творческие коллективы Амурской области.

Просмотров всего: 370

#губернатор #Дальний Восток #жизнь #Свободный #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    55 минут назад

    Серьёзно что ли думают решить проблему с квалифицированными кадрами и инвестициями на ДВ в московском метро?

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Квалифицированные кадры появятся только тогда, когда в Благовещенске построят метро.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 1

В Приамурье сокращается импорт продовольствия, но растет ввоз из других регионов России
Общество 10

ВЦИОМ: почти треть опрошенных россиян против изучения в школе мировых религий, в том числе православия
Общество

В Госдуме хотят дать пассажиру право сдавать билет после трех часов задержки рейса
Общество 7

В Свободном после пожара в доме жильцы продолжили застолье