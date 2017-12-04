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сегодня, 14:12 4

Фонд ОМС Приамурья отказался от покупки автомобиля за 900 тысяч рублей

Фонд ОМС Приамурья отказался от покупки автомобиля за 900 тысяч рублей
Фото: fonday.ru

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области передумал покупать белый легковой автомобиль. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта по данной закупке составляла 904 820 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, машина должна была быть оборудована подогревом передних сидений, аудиосистемой, USB и AUX разъемами для подключения внешних устройств, подогревом руля и другими опциями. Руль авто должен был быть отделан кожей. Закупка вызвала вопросы у активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта.

В журнале событий, касающихся данной закупки, появились две новые записи, свидетельствующие о том, что она проводиться не будет. Обе датированы 1 декабря.

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#транспорт #финансы

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Зимой можно пешком или коньках, лыжах если снег будет. Жиреет фонд, а больницы в нищете, все бабло себе в кубышку.

  • День и ночь

    День и ночь
    1 час назад

    Видимо, за 1,5 млн.решили приобрести, что уж мелочиться-то))

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Решили получить экономию в конце года...

  • Виктогрия

    Виктогрия
    32 минуты назад

    МираРешили получить экономию в конце года...


    вообще то средства на содержание учреждений государственных (в том числе и внебюджетных) идут по другой статье расходов.

    Зарплата по одной статье расходов, расходы на содержание по другой, перечисление средств ОМС ро другой. То есть, проще говоря, если остались неиспользованные средства "на содержание" то они не перейдут, например, больницам для оплаты оказанной медицинской помощи или себе на зарплаты.. Они (деньги) вернутся в Москву, и в след году "на содержание" будет выделено меньше средств, так как в этом не все освоили. Такой порядок абсолютно везде в государственных организациях.

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