Фонд ОМС Приамурья отказался от покупки автомобиля за 900 тысяч рублей

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области передумал покупать белый легковой автомобиль. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта по данной закупке составляла 904 820 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, машина должна была быть оборудована подогревом передних сидений, аудиосистемой, USB и AUX разъемами для подключения внешних устройств, подогревом руля и другими опциями. Руль авто должен был быть отделан кожей. Закупка вызвала вопросы у активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта.

В журнале событий, касающихся данной закупки, появились две новые записи, свидетельствующие о том, что она проводиться не будет. Обе датированы 1 декабря.