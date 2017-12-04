В Приамурье сокращается импорт продовольствия, но растет ввоз из других регионов России

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Амурская область не может в полной мере обеспечить продовольственную безопасность региона, несмотря на работу областного правительства по содействию импортозамещению на 2015–2017 годы. Импорт продуктов из-за рубежа сохраняется, зато растет ввоз продовольствия из других территорий РФ, сообщает Амурстат.

Согласно принятому плану, Амурская область сделала акцент на увеличение производства сельскохозяйственной продукции. В 2016 году зерна было собрано на 35,2 % больше, чем в 2015-м. Зато меньше: картофеля – на 3 %, овощных культур – на 3,6 %, сои – на 8,3 %. К концу 2016 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,8 %, свиней - на 0,4 %, овец и коз – на 4 %, зато увеличилось количество птицы на 1 %. Молока стало меньше на 0,6 %, яиц – на 1,7 %.

В Амурской области в 2016 году уровень самообеспечения зерна составил 136,4 %; картофеля – 127,5 %; молока и молочных продуктов – 93 %; яиц и яичных продуктов – 84,4 %; мяса и мясопродуктов – 79,6 %; овощей – 62,3 %. Фрукты и ягоды традиционно в Приамурье производятся мало: ввозится более 80 %.

В сложившихся условиях местное производство не может в полной мере обеспечить население всеми продуктами питания, поэтому в области осуществляется ввоз недостающей продукции из других регионов России и стран дальнего зарубежья.

Ввоз мяса и мясопродуктов, включая импорт, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 11,9 % (ввоз из регионов России увеличился в 2,4 раза, импорт сократился в 9,6 раза). Ввоз молока и молочных продуктов, включая импорт, увеличился на 38,7 % (ввоз из регионов России вырос в 1,7 раза, импорт сократился на 0,8 %). В 2016 году выросла доля ввоза картофеля – в 3,1 раза; овощебахчевых культур – на 16,4 %.

Овощи в Приамурье ввозятся в основном из Китая, мясо и молоко – из Белоруссии, фрукты – из Эквадора и Китая.

В настоящее время Амурская область, обладая значительным потенциалом земельных ресурсов, не может в полной мере обеспечить продовольственную безопасность региона, делают вывод сотрудники Амурстата.