Проезд в автобусах Благовещенска подорожает на рубль с 1 января

С 1 января 2018 года в Амурской области поднимутся цены на проезд в общественном транспорте. Повышение коснется Благовещенска и других городов и районов Приамурья.

С 1 января 2018 года в Благовещенске во всех видах общественного транспорта, и в частном, и в муниципальном, проезд подорожает на 1 рубль – до 23 рублей за одну поездку, пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска. Стоимость проезда по маршруту № 1 Благовещенск – село Белогорье – поселок Мухинка составит 29 рублей.

Новые предельные тарифы установлены для муниципальных и частных перевозчиков в соответствии с приказом, опубликованным на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Согласно ему, для частных перевозчиков в Благовещенске предельный тариф на 2018 год установлен в размере 23 рублей, для муниципальных – 29 рублей.

В приказе указаны и другие населенные пункты, а также районы Приамурья, для которых пересмотрены предельные тарифы на проезд в автобусах. Так, в Завитинске и Завитинском районе предельный тариф установлен в размере 25 рублей, в Зее и Зейском районе – 28 рублей, в Сковородине и Сковородинском районе – 28 рублей, в Райчихинске и Прогрессе – 29 рублей, в селе Константиновка и Константиновском районе – 21 рубль, в Свободном – 24 рубля.

В начале 2017 года в Благовещенске плата за проезд в муниципальном транспорте выросла на рубль, с 21 до 22 рублей. Такую же цену установили и частники.