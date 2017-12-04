Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:47 3

Проезд в автобусах Благовещенска подорожает на рубль с 1 января

Проезд в автобусах Благовещенска подорожает на рубль с 1 января

С 1 января 2018 года в Амурской области поднимутся цены на проезд в общественном транспорте. Повышение коснется Благовещенска и других городов и районов Приамурья.

С 1 января 2018 года в Благовещенске во всех видах общественного транспорта, и в частном, и в муниципальном, проезд подорожает на 1 рубль – до 23 рублей за одну поездку, пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска. Стоимость проезда по маршруту № 1 Благовещенск – село Белогорье – поселок Мухинка составит 29 рублей.

Новые предельные тарифы установлены для муниципальных и частных перевозчиков в соответствии с приказом, опубликованным на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Согласно ему, для частных перевозчиков в Благовещенске предельный тариф на 2018 год установлен в размере 23 рублей, для муниципальных – 29 рублей.

В приказе указаны и другие населенные пункты, а также районы Приамурья, для которых пересмотрены предельные тарифы на проезд в автобусах. Так, в Завитинске и Завитинском районе предельный тариф установлен в размере 25 рублей, в Зее и Зейском районе – 28 рублей, в Сковородине и Сковородинском районе – 28 рублей, в Райчихинске и Прогрессе – 29 рублей, в селе Константиновка и Константиновском районе – 21 рубль, в Свободном – 24 рубля.

В начале 2017 года в Благовещенске плата за проезд в муниципальном транспорте выросла на рубль, с 21 до 22 рублей. Такую же цену установили и частники.

Просмотров всего: 540

#транспорт #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    молодцы чо!..ага, "эффективные", чтоб вас, менеджеры!

  • Соната

    Соната
    5 минут назад

    А почему цена на проезд разная? Качество проезда разнится? Или иные показатели заложены?

  • алмазик

    алмазик
    19 секунд назад

    мда.....

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Долги по зарплате в Приамурье за месяц сократились двукратно
Общество

Пассажиропоток в Благовещенском аэропорту вырос на четверть
Происшествия 7

Амурчанина лишили водительских прав на 6 лет за нарушение постановления приставов
Происшествия

Один из водителей, попавших в смертельное ДТП в Мазановском районе, был пьян