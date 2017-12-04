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Днем до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря

Днем до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 5 декабря
Фото: mysobaka.ru

В Амурской области 5 декабря установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью местами ожидается морозный туман. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 25-30, местами – минус 35-40. Днем термометры покажут 18…23 градуса мороза, местами – около минус 30.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 27…29 градусов, днем столбики термометров остановятся на отметках 17…19 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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