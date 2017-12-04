Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:38 0

Из-за неосторожного обращения с огнем в 2017 году погибли 12 благовещенцев

Из-за неосторожного обращения с огнем в 2017 году погибли 12 благовещенцев
Фото: progorod59.ru

Основная причина бытовых пожаров в областной столице – неосторожное обращение с огнем. За 2017 год в огне уже погибли 12 человек. В половине случаев возгорание возникло из-за курения.

Курение стало причиной 6 трагедий в 2017 году. Статистику в городском управлении по делам ГОЧС называют неутешительной. Хотя по сравнению с 2016 годом идет снижение. Так, за аналогичный период 2016 года в Благовещенске произошло 226 пожаров, в 2017-м – 211. Погибших меньше, пострадавших, напротив, больше. Среди 18 человек, получивших различные травмы, – двое детей.

«На конец ноября мы имеем по городу Благовещенску 211 пожаров. В этих пожарах у нас погибли 11 человек, еще 18 человек в этих пожарах пострадали. Единственное радует, что мы не допустили гибели детей в этом году», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» главный специалист по первичным мерам пожарной безопасности управления по делам ГОЧС Благовещенска Николай Салко.

Наравне с курением, распространенной причиной бытовых пожаров остается неправильная эксплуатация электроприборов. Также в этом году причиной пожаров становилось неправильное устройство печи, а в одном случае причиной возгорания стала церковная свеча.

Просмотров всего: 188

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Один из водителей, попавших в смертельное ДТП в Мазановском районе, был пьян
Происшествия

В Мазановском районе в ДТП погиб человек
Происшествия 5

76-летний пенсионер из города Зея обвиняется в убийстве двух человек
Происшествия

Пропавшего в конце ноября амурчанина нашли мертвым