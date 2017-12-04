Из-за неосторожного обращения с огнем в 2017 году погибли 12 благовещенцев

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Основная причина бытовых пожаров в областной столице – неосторожное обращение с огнем. За 2017 год в огне уже погибли 12 человек. В половине случаев возгорание возникло из-за курения.

Курение стало причиной 6 трагедий в 2017 году. Статистику в городском управлении по делам ГОЧС называют неутешительной. Хотя по сравнению с 2016 годом идет снижение. Так, за аналогичный период 2016 года в Благовещенске произошло 226 пожаров, в 2017-м – 211. Погибших меньше, пострадавших, напротив, больше. Среди 18 человек, получивших различные травмы, – двое детей.

«На конец ноября мы имеем по городу Благовещенску 211 пожаров. В этих пожарах у нас погибли 11 человек, еще 18 человек в этих пожарах пострадали. Единственное радует, что мы не допустили гибели детей в этом году», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» главный специалист по первичным мерам пожарной безопасности управления по делам ГОЧС Благовещенска Николай Салко.

Наравне с курением, распространенной причиной бытовых пожаров остается неправильная эксплуатация электроприборов. Также в этом году причиной пожаров становилось неправильное устройство печи, а в одном случае причиной возгорания стала церковная свеча.