В Мазановском районе в ДТП погиб человек

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В воскресенье, 3 декабря, произошло ДТП в Мазановском районе. На трассе столкнулись два автомобиля марки «тойота». В результате пассажир одной иномарки погиб.

Как сообщили в амурском управлении МВД, авария случилась около 19 часов. «Водителя Toyota Camry доставили в больницу с ранениями, пассажир из этой же машины погиб. Из второго автомобиля никто не пострадал», – прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.