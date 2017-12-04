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сегодня, 11:44 5

76-летний пенсионер из города Зея обвиняется в убийстве двух человек

76-летний пенсионер из города Зея обвиняется в убийстве двух человек
Фото:vperedgazeta.ru

76-летний житель Зеи обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, он ножом зарезал сначала мужчину, а затем догнал убегавшую женщину и также нанес ей несколько ножевых ран. Оба скончались на месте.

Происшествие случилось 14 января 2017 года. Следователи установили, что обвиняемый днем в поисках знакомой пришел в один из дачных домов на острове Майский в двух километрах от города Зея. На почве личных неприязненных отношений он ножом нанес несколько ударов мужчине 1978 года рождения. Затем догнал во дворе его убегающую сожительницу 1979 года рождения и также несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран обе жертвы скончались на месте преступления, а злоумышленник скрылся.

Пенсионера задержали на следующий день. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинул версию о самозащите, однако эта версия была опровергнута собранными доказательствами: показаниями свидетелей и очевидца, а также результатами психофизиологической судебной экспертизы с использованием полиграфа, очной ставки, следственного эксперимента и так далее.

Следственный отдел по городу Зея завершил расследование уголовного дела по обвинению 76-летнего горожанина в убийстве двух человек. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#Зея #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    однако . Суровый край .

  • Focus

    Focus
    2 часа назад

    Резвый пенсионер,однако!Бегать в 76 лет-это круто!Тут моложе и то ноги еле волочишь.Умели люди работу выбирать!?Получили пенсию и вот теперь бегают!Чудеса!

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Ниче се пенсионер, двух молодых людей порешил, при этом еще и гонки устроил.

  • chuma

    chuma
    1 час назад

    Не Генрих ли это случаем?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    ждём подробностей от нашего "Зейского вестника"

    Полагаю , причиной послужила любоff ?! !!!

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