76-летний пенсионер из города Зея обвиняется в убийстве двух человек

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76-летний житель Зеи обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, он ножом зарезал сначала мужчину, а затем догнал убегавшую женщину и также нанес ей несколько ножевых ран. Оба скончались на месте.

Происшествие случилось 14 января 2017 года. Следователи установили, что обвиняемый днем в поисках знакомой пришел в один из дачных домов на острове Майский в двух километрах от города Зея. На почве личных неприязненных отношений он ножом нанес несколько ударов мужчине 1978 года рождения. Затем догнал во дворе его убегающую сожительницу 1979 года рождения и также несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран обе жертвы скончались на месте преступления, а злоумышленник скрылся.

Пенсионера задержали на следующий день. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинул версию о самозащите, однако эта версия была опровергнута собранными доказательствами: показаниями свидетелей и очевидца, а также результатами психофизиологической судебной экспертизы с использованием полиграфа, очной ставки, следственного эксперимента и так далее.

Следственный отдел по городу Зея завершил расследование уголовного дела по обвинению 76-летнего горожанина в убийстве двух человек. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.