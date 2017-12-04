ВЦИОМ: почти треть опрошенных россиян против изучения в школе мировых религий, в том числе православия

Фото: Наша Газета

Почти треть россиян, или 29 %, считают, что основы православной культуры (либо исламской/ иудейской/ буддийской – на выбор) в школе изучать не нужно. Таковы данные всероссийского центра изучения общественного мнения. ВЦИОМ провел опрос россиян по поводу введения в школе дополнительных предметов.

Изучение основных конфессий входит в курс «Основы религиозных культур и светской этики». В Амурской области курс изучается с 2011 года. Тогда проект запустили как пилотный. Об этом рассказали в областном институте развития образования. С 2012 года курс стал обязательным для всех школ региона. Так в Приамурье вслед за всей страной выполнили распоряжение председателя правительства РФ от 11 августа 2009 года и правительства РФ от 28 января 2012 года.

Один раз в неделю изучают предмет «Основы религиозных культур и светской этики» только четвероклассники. Курс включает в себя 6 модулей на выбор. 4 из них – конфессиональные: основы православной, исламской, иудейской и буддийской культур, а также модули «основы светской этики» и «основы мировых религиозных культур».

В конце учебного года родители будущих четвероклассников (либо их законные представители) должны выбрать, какой предмет их дети будут изучать весь следующий год.

«На сегодняшний день разработан регламент по выбору модуля. Там все четко описано, как должна проходить процедура: кто представляет модули, кто ответственен за выбор модулей в школе, какая должна быть документация, как должна школа – образовательная организация – извещать родителей, в каких формах, какая информация на сайте должна быть. На сайте каждой школы обязательно должна быть страничка посвящена этому курсу – "Основы религиозной культуры и светской этики". Чтобы в любой момент родители могли зайти посмотреть, ознакомиться самостоятельно. Начинается эта работа где-то с февраля. То есть в мае уже все должны школы провести такие собрания, потому что в начале июня мы собираем информацию о том, какие модули выбрали учащиеся», – рассказала региональный координатор преподавания курсов в Амурской области Ольга Вакуленко.

«По мнению большинства учителей, введение курса повысило эффективность воспитательного процесса. Через предмет создаются условия для систематического духовно-нравственного образования и воспитания детей в школе. Курс помогает учащимся стать образованными, толерантными людьми, развивает их творческие способности. В процессе изучения курса у детей формируются нравственные установки на поведение в определенных ситуациях», – говорится в сообщении министерства образования и науки Амурской области.

С самого начала внедрения курса подавляющее большинство родителей выбирают модуль «Основы светской этики». На уроках с детьми говорят о нормах морали, кто такой воспитанный человек, как правильно вести себя в обществе, что такое добро и зло. По данным областного министерства образования, в этом году курс изучают около 80 % четвероклассников – 6 633 четвероклассника. На втором по популярности месте модуль «Основы мировых религиозных культур», где изучают все основные конфессии – 13 процентов, или 1 172 ученика.

Среди отдельных конфессий, неизменной популярностью пользуются основы православной культуры. В этом учебном году их изучают 820 ребят, или почти 9,5 % четвероклашек. Исламская, иудейская и буддийская культуры интереса из года в год практически не вызывают. Согласно данным регионального минобра, пик популярности основ исламской культуры пришелся на 2015-2016 учебный год. Тогда изучать этот модуль в области пожелали 13 четвероклашек. Годом ранее таких было 11. Иудаизм за все годы действия курса изучали всего 5 человек. Буддизм, по данным министерства образования и науки Амурской области, в регионе не выбирали ни разу.

Для каждого модуля на федеральном уровне разработаны учебники и учебные пособия для учеников и педагогов. Преподают новый предмет прошедшие специальные курсы учителя начальных классов или учителя-предметники. Главное условие – предмет преподается на основе культурологического подхода. Любые заповеди и догмы подаются как нечто, во что верят последователи той или иной конфессии. И ни в коем случае не должны преподноситься как данность или факт.

«Здесь внешний взгляд на ту или иную религиозную культуру. В шестом классе изучают мифологию Древней Греции. Для того чтобы изучать мифологию Древней Греции преподаватель не должен поклоняться Зевсу и детей, собственно, к этому принуждать. Здесь есть даже такие методические принципы, когда преподаватель говорит о боге или о церкви, он обязательно должен использовать такие формулировки… Желательно, чтобы он использовал такие формулировки: Православные христиане считают так или православные христиане верят в то. Преподаватель не должен говорит так: "Мы верим в то-то или бог для нас совершил спасение". Это будет некорректно, это уже будет обучение религии. То есть он должен именно такой отстраненный взгляд на ту или иную религию», – рассказал Владимир Пушкарев, начальник отдела религиозного образования и катехизации Благовещенской епархии.

Представителям конфессий запрещено присутствовать на уроках. Иначе это будет нарушением закона об образовании, пояснили в Амурском институте развития образования. Приглашать тех же священнослужителей могут только на родительские собрания. Водить детей на экскурсии в храм можно только во время внеурочных занятий и только при письменном согласии родителей.

Изучение основ религии в младшей школе до сих пор вызывает в обществе споры. Отсутствие единого мнения по этому вопросу показал и недавний опрос ВЦИОМ. Больше половины опрошенных россиян считают, что изучать религию нужно не в младшей, а средней школе (10-15 лет). Почти 40 % уверены, что наиболее подходящий возраст для знакомства с конфессиями наступает в старшей школе (16-18 лет). Почти треть опрошенных – 29 % – уверены, что этот предмет и вовсе не должен преподаваться в школе.

Представители конфессий, в основном православия, в свою очередь, ратуют за то, чтобы курс изучался не только в четвертом классе, а с 1 по 11 класс.