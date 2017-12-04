Пропавшего в конце ноября амурчанина нашли мертвым

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В Михайловском районе полицейские нашли труп мужчины. Амурчанин 1980 года рождения пропал в конце ноября. Он ушел из дома в селе Коршуновка и не вернулся. С заявлением в полицию обратилась его родственница.

Сотрудники полиции провели подворный обход граждан, исследовали заброшенные дома, пустыри, а также другие участки местности. В результате тело пропавшего было обнаружено в одном из подвальных помещений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Михайловский» установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве. Им оказался местный житель, в настоящий момент он задержан.

Следователи возбудили уголовное дело. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщает амурское управление МВД.