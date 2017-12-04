Амурская команда КВН «Дощечка» выиграла уже вторую межрегиональную лигу

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Команда «Дощечка» из Благовещенска выиграла межрегиональную Рязанскую лигу КВН. Это вторая победа подряд – в 2016 году «Дощечка» стала чемпионом еще одной межрегиональной лиги – «Плюс», игры которой проводятся в Нижнем Новгороде.

До финала Рязанской лиги добралось пять команд. В соперниках у «Дощечки» были «Умные люди», «Хорошие парни», «Так и пишется» и «Весомый аргумент». Две команды из Москвы, по одной – из Рязани и Саранска.

Игра состояла из трех конкурсов – «Приветствия», «Биатлона» и «Музыкального домашнего задания». В двух последних амурчане набрали возможный максимум баллов.

«Дощечке» удалось уже дважды победить на уровне межрегиональной лиги.