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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: украшение города к Новому году; влияние соцсетей

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: украшение города к Новому году; влияние соцсетей

4 декабря гостем дневного эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет начальник управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергей Казанцев. В рубрике «Новый год приходит в город» Сергей Александрович расскажет о том, как украсят областную столицу к новогодним торжествам и каким будет снежный городок на главной площади.

Ведущая – Екатерина Кузьмина. Дневной разворот Екатерина Кузьмина проведёт вместе с Михаилом Митрофановым.

В вечернем эфире «Эха» состоится премьера. Программа «Спорный вопрос» выйдет в прямой эфир сразу после выпуска новостей в 17:00. Тема выпуска: «Социальные сети и их возрастающая роль в нашей жизни». Ведущие программы: Светлана Казачинская и Наталья Овсийчук.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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