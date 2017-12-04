ИА «Амур.инфо» продолжает лидировать в рейтинге цитируемости среди СМИ Амурской области

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Распределялись места в рейтинге согласно индексу цитируемости. Это показатель, который учитывает количество ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитирующих ресурсов и не учитывает самоцитирование. Также при расчете не учитывалась взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Индекс цитируемости Амур.инфо составил 54,97. Это в два раза больше индекса СМИ, занявшего вторую строчку, на которой оказалось интернет-издание «Зейский вестник» с индексом 25,68. На третьем месте – интернет-ресурс Ampravda.ru с индексом 23,85.

Четвертое место у газеты «БАМ», пятое – у белогорского информагентства Amur28.info. Их индексы цитируемости 20,31 и 15,58 соответственно. Шестую позицию заняла газета «Альфа-телепорт» (10,06), седьмую – ИА «Порт Амур» (9,92). Восьмая и девятая строчки распределились между телекомпанией «ГТРК» (5,92) и информагентством Asn24.ru (5,80). Замыкает топ портал 2x2.su с индексом цитируемости 4,94.

При этом некоторые СМИ поднялись в рейтинге в сравнении с предыдущими месяцами. Например, газета «Зейский вестник», Amur28.info, «Альфа-телепорт» и ГТРК. Потеряли позиции четыре участника рейтинга – Ampravda.ru, «БАМ», «Порт Амур» и Asn24.ru.