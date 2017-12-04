Амурский священник назван самым популярным влогером РПЦ

Святослав Шевченко начинал как блогер-тысячник в «Живом журнале», затем открыл страницу в Фейсбуке. В феврале 2017 года он начал вести видеоблог «Священник на Ютубе».

«Толчок дало желание развиваться далее, поскольку понимал, что из ЖЖ я вырос и текстовый формат мне уже не так интересен, хотелось попробовать что-то новое», – так объяснил Шевченко свой переход в видеоформат.

Сейчас каждое видео – священник выкладывает их раз в несколько недель – собирает от двух-трех до 15–20 тысяч просмотров. Это несколько меньше, чем у нашумевшего влога «Batushka ответит», который ведет с 2016 года на YouTube молодой белорусский клирик Александра Кухта. Но у каждого из этих каналов свой формат и способ подачи. Если Кухта старается копировать стиль и лексику популярных среди молодёжи влогов, то Шевченко ближе жанр классической проповеди, более того, он отметил «Лайфу», что «многие каналы, которые имеют популярность у молодежи, просто не понимает».

«Это проект по переводу на современный язык древних христианских идей, попытка объяснить сложные вероучительные истины посредством доступных образов из окружающего мира, – объяснил Шевченко "Лайфу" свой формат. – Неслучайно выбран и логотип канала – монограммный Константиновский крест, на фоне которого – номера главы и стиха послания апостола Павла к римлянам: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" (Рим. 12:21). Я разбираю христианские заповеди, комментирую актуальные события через призму религии, перевожу популярные песни, делаю лайфхаки, юморю».