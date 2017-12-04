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Амурский священник назван самым популярным влогером РПЦ

Амурский священник назван самым популярным влогером РПЦ

Благовещенского священника Святослава Шевченко назвали самым популярным влогером Русской православной церкви, сообщает Life. Издание, правда, пишет, что Благовещенск находится в Амурском крае.

Святослав Шевченко начинал как блогер-тысячник в «Живом журнале», затем открыл страницу в Фейсбуке. В феврале 2017 года он начал вести видеоблог «Священник на Ютубе».

«Толчок дало желание развиваться далее, поскольку понимал, что из ЖЖ я вырос и текстовый формат мне уже не так интересен, хотелось попробовать что-то новое», – так объяснил Шевченко свой переход в видеоформат.

Сейчас каждое видео – священник выкладывает их раз в несколько недель – собирает от двух-трех до 15–20 тысяч просмотров. Это несколько меньше, чем у нашумевшего влога «Batushka ответит», который ведет с 2016 года на YouTube молодой белорусский клирик Александра Кухта. Но у каждого из этих каналов свой формат и способ подачи. Если Кухта старается копировать стиль и лексику популярных среди молодёжи влогов, то Шевченко ближе жанр классической проповеди, более того, он отметил «Лайфу», что «многие каналы, которые имеют популярность у молодежи, просто не понимает».

«Это проект по переводу на современный язык древних христианских идей, попытка объяснить сложные вероучительные истины посредством доступных образов из окружающего мира, – объяснил Шевченко "Лайфу" свой формат. – Неслучайно выбран и логотип канала – монограммный Константиновский крест, на фоне которого – номера главы и стиха послания апостола Павла к римлянам: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" (Рим. 12:21). Я разбираю христианские заповеди, комментирую актуальные события через призму религии, перевожу популярные песни, делаю лайфхаки, юморю».

Просмотров всего: 518

#интернет #религия #технологии

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Комментарии
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  • Nexus

    Nexus
    1 час назад

    Влогером?! вы серьезно?

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Он еще и в Огоньке сегодня

  • mm_Максим )

    mm_Максим )
    1 час назад

    )))))

  • mm_Максим )

    mm_Максим )
    1 час назад

    )))))

  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    А кто такой Влогер?

  • Модератор

    Модератор
    48 минут назад

    Влог = Видео + Блог (блог в режиме видео)

  • Цунай

    Цунай
    47 минут назад

    Может и диджеем заодно?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    47 минут назад

    Молоток Шевченыч!!! Сразу видно - наш чел!!!

    Не останавливайся на достигнутом!

    не будь как местные форумные перделки-блохеры, зацикленные на своих говнобложиках - двигайся впрёд!

    даёшь СТРИМЫ!!! прям со служб всяких венчаний-похорон-служений. С рассказом стратегий-тактик всяких, как Капа достигнуть, кого и как лучше Лутать, где Фармить зданиями лучше, где ногибать можно рачьё всякое. ивенты там всякие вещай.

    мы "чё-каво" поддержим коппечкой.

  • Братеев

    Братеев
    21 минута назад

    дискридитация церкви

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    13 минут назад

    Кто такой влогер?!

  • ay

    ay
    8 минут назад

    комментарий модератора прочесть не судьба?

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