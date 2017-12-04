Небольшая облачность: прогноз погоды в Амурской области на 4 декабря

Фото: WallBox.ru

В Амурской области 4 декабря установится небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит 17…22 градуса мороза, на севере – минус 18…23, местами – около минус 30.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 27 градусов, северо-западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Термометры покажут 17…19 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL