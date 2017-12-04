В Китае выпустили на маршруты беспилотные автобусы: обзор прессы

Фото: news.xinhuanet.com

О чем пишут «Мир новостей», «Собеседник», «Убойная сила» и даже «Музыкальная жизнь» за 1977 год, читатели Амур.инфо узнают из обзора прессы, подготовленного ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

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Для начала заметка из «Мира новостей», повествующая о человеческом гении. Инженерам НАСА удалось завести двигатели космического аппарата «Вояджер-1», которые не использовались с 1980 года.

Специалисты американского аэрокосмического агентства обнаружили снижение эффективности основных двигателей. И для того чтобы устранить недостатки, им пришлось изучать устаревшие программное обеспечение и язык программирования, которые в наше время давно и успешно забыты. Двигатели запустили, и «Вояджер» продолжает движение к границам Солнечной системы со скоростью – трудно поверить! – 61 тысяча км/час.

Очень интересно

Далее я немного нарушил формат обзора и не постеснялся побродить по просторам Интернета в поисках подробностей про этот самый «Вояджер-1». Он стартовал 5 сентября 1977 года. Длительность миссии первоначально была определена в 5 лет. Но сегодня ясно, что запаса его энергии хватит как минимум до 2025 года. Сегодня это самый дальний от Земли объект, созданным человеком. На борту аппарата закреплена золотая пластина, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записаны ряд изображений и звуков.

От Земли он сейчас находится на расстоянии 21 миллиардов километров.

Вам статья

Но давайте вернемся к газетам. Следующее сообщение сегодня вполне можно отнести к обыденным – я нашел его в еженедельнике «Собеседник». В нем говорится о том, что на улицах китайского города Шэньчжэнь в провинции Гуандун в тестовом режиме начали курсировать четыре беспилотных маршрутных автобуса.

Они оборудованы лазерными сенсорами, камерами и GPS-антенной, запрограммированы избегать столкновений с пешеходами, автомобилями, барьерами; могут в безопасном режиме менять полосу движения и останавливаться в определенных местах.

По размеру автобусы уступают обычным, при этом двигаться могут со скоростью только до 30 километров в час. Но, с другой стороны, никакого риска от лихачества. Ну, разве что кто-то другой врежется в беспилотник.

Полный абзац

Тему транспорта продолжает «Убойная сила», где я прочёл о том, как водитель фургона не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся и повис на краю моста. И так повисел он несколько минут, а потом потихонечку начал крениться в сторону реки. Но в это время на мосту уже оказался полицейский, который, заметив, что фургон стал падать, схватился за колесо автомобиля голыми руками и стал ждать подмоги. Экстренные службы прибыли на место и с помощью тросов поставили автомобиль на колеса.

Когда транспорт спасли, а водителя фуры отправили в госпиталь, офицер Уиллис (так звали полицейского, который четверть часа удерживал автомобиль от падения), пошевелив пальцами, пояснил зевакам: «Немного затекли». И надел упавшую фуражку.

И не удивляйтесь необычности фамилии полицейского: дело было в Англии.

На посошок

И напоследок – рубрика «Листая старые страницы». В журнале «Музыкальная жизнь» (№3 –а 1977 год) рассказано о том, как некая американка пришла на выступление Северного государственного симфонического оркестра Калифорнии. Нежная мелодия «Жар-птицы» Стравинского усыпила даму, но приятная дрёма внезапно кончилась, когда музыка резко сменилась на фортиссимо. Проснувшись, женщина испугалась и закричала. Чем нарушила течение концерта.