В Госдуме хотят дать пассажиру право сдавать билет после трех часов задержки рейса

Борьбу за права пассажиров, пострадавших от действий недобросовестных авиаперевозчиков, продолжают в Госдуме. Ранее был внесён законопроект, предлагающий штрафовать авиакомпании за овербукинг, сейчас предлагается наказывать их за задержки рейсов. В октябре 2017 года, по данным Росавиации, с опозданием на два и более часа вылетели 1 502 рейса. Львиная доля задержек выпала на внутренние авиаперевозки.

«Самолётов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов. Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются, и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту», – рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Недобросовестные перевозчики пользуются тем, что пассажирам сегодня некуда деваться: зачастую у них нет свободных средств, чтобы оперативно воспользоваться услугами другой авиакомпании, а ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго, объясняет депутат. По правилам на внутренних маршрутах штраф за каждый час задержки составляет 25 % МРОТ.

Авторы законопроекта предлагают после трех часов задержки дать право пассажиру сдать билет в аэропорту и получить на руки полную его стоимость. Так пассажиры задержанных рейсов смогут купить билет другой авиакомпании. Изменения планируют внести в Воздушный кодекс.

«В любом аэропорту, откуда вылетает или прилетает самолёт конкретной авиакомпании, есть её представитель. Авиаперевозчики должны сами решить, как они будут возвращать деньги за сданный билет – наличными или переводом на банковскую карту пассажира. Самое главное – это оперативность», – поясняет Игорь Ананских.

В российском законодательстве не указаны чёткие сроки возврата денег за задержку вылета или несостоявшийся перелёт. По закону у перевозчика есть 30 дней, чтобы только рассмотреть претензию пассажира и ответить. Вся процедура, как правило, может занять от двух месяцев до полугода. Не указывается и сколько именно часов должна составить задержка рейса, чтобы у пассажира возникло право сдать билет. Авторы законопроекта предлагают ограничить этот показатель тремя часами от установленного времени вылета.