Начало декабря принесло в Приамурье очередные морозы

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Календарная зима пришла в Амурскую область вместе с морозами. Температура в первых числах месяца, по словам синоптиков, соответствует температурным показателям середины декабря-середины января. Потепление в ближайшее время не предвидится.

Как сообщается на сайте «Метеовести», зима на Дальнем Востоке начинается не по календарю, а гораздо раньше. Уже в конце сентября на юге Якутии сугробы достигали полуметровой высоты, а ночные морозы не оставляли никаких шансов, что снежный покров может стать временным и уменьшиться. В Амурской области, более южном относительно суровой Якутии регионе, зима заявила о своей окончательной победе в середине ноября, когда снег покрыл территорию Приамурья вплоть до самых южных границ.

В ноябре морозы в Приамурье в соответствии с метеорологическим календарём усиливались, особенно холодными были последние дни ноября: среднесуточная температура понизилась относительно нормы на 3-5 градусов, а ночные минимумы на севере Амурской области достигли значений минус 36...37.

В начале декабря морозы взяли очередную отметку: температура упала ниже минус 40: из 34 метеостанций Амурской области такие показатели отмечались на 7. В условиях короткого светового дня и синоптических условий, сложившихся в Забайкалье и на юге Дальнего Востока, суточная амплитуда редко превышает 10-12 градусов, поэтому дневные максимумы на севере области местами достигают лишь минус 30.

Такой уровень температуры обычно характерен для периода середина декабря-середина января, самому суровому времени коренной зимы. И в ближайшие дни существенных колебаний температурного режима не предвидится.