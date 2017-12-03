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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: пожаробезопасный Новый год

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: пожаробезопасный Новый год

Утром 4 декабря в студию «Эха Москвы в Благовещенске» придет главный специалист по первичным мерам пожарной безопасности управления по делам ГОЧС Благовещенска Николай Салко. Тема беседы: как встретить Новый год с огоньком, но без огня?

Ведущие: Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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