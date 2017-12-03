В Благовещенске микроавтобус устроил ДТП, выехав на красный свет

Около двух часов дня в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Спровоцировал аварию водитель микроавтобуса Mazda Bongo, который выехал на перекресток на красный свет. В итоге пострадали два человека.

По информации ГИБДД города, микроавтобус столкнулся с Toyota Land Cruiser. Подробности аварии пока неизвестны, все обстоятельства случившегося устанавливаются. В ДТП пострадали два человека из «тойоты». От госпитализации они отказались, медпомощь им оказали на месте.

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Екатерина PL